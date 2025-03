În cadrul acestui interviu, liderul AUR a vorbit despre mobilizarea impresionantă a românilor, atât din țară, cât și din străinătate, pentru a strânge semnăturile necesare candidaturii sale la președinția României, dar și despre scopul pentru care a intrat în cursa pentru Cotroceni.

Ines Sainz: Vinerea trecută ți-ai depus candidatura pentru următoarele alegeri prezidențiale. Situația politică din România este foarte tulbure după anularea alegerilor din decembrie. Nu cred că a fost ușor să obții sprijinul necesar pentru a alerga.

George Simion: A fost o mobilizare incredibilă a românilor. În mai puțin de două zile am reușit să strângem peste 600.000 de semnături, de trei ori mai mult decât prevede legea românească pentru a candida la alegerile prezidențiale. Am avut sprijinul nu doar al românilor din țara noastră, ci și al românilor din străinătate. Mulți români cu domiciliul în Spania au semnat în favoarea candidaturii mele și au trimis listele lor în timp record pentru a le putea prezenta Biroului Electoral. Le mulțumesc tuturor pentru efortul extraordinar de care au dat dovadă în ultimele zile.

Ines Sainz: Biroul Electoral Central a acceptat candidatura dumneavoastră. Cu toate acestea, Curtea Constituțională, aceeași care a anulat alegerile anterioare, a respins contestațiile împotriva candidaturii dumneavoastră, însă decizia finală va fi luată marți. Sunteți încrezător că vi se va permite să candidați la aceste alegeri?

George Simion: Sunt încrezător că vom depăși acest ultim pas. După toată nebunia din ultimele trei luni, România trebuie să revină la democrație, la alegeri libere. Aceasta este ceea ce cerem din decembrie. Nicăieri în lumea liberă nu se anulează alegerile doar pentru că nu-ți place cine a fost ales. Starea profundă nu ne va aduce în genunchi. Românii au fost înșelați și manipulați de sistem de prea mult timp. E timpul să ne trezim!

Ines Sainz: România are foarte multe în joc la aceste alegeri, dar, după cum am văzut din sprijinul primit, și Europa are multe în joc. Este libertatea în joc?

George Simion: Da, libertatea și democrația însăși sunt în joc. Miza este mai mare ca niciodată. Nu este vorba doar despre România. Totul tine de Europa. Acea Europă a libertății, a bunăstării și a normalității în care vrem să trăim. Vrem libertate, nu tiranie. Vrem democrație, nu dictatură. Noi, românii, am trăit sub regimuri totalitare și știm foarte bine ce înseamnă să ni se fure libertatea și să ne fie încălcate drepturile fundamentale. Aceasta este lupta noastră și nu ne vom opri până nu vom reuși.

Ines Sainz: Și acum ultima întrebare a publicului nostru: Dacă președintele este ales va înainta o reformă a puterii judiciare care să împiedice ca tribunalele să depindă de ambele partide?

George Simion: Da, o reformă fundamentală a modului în care sunt aleși membrii Curții Constituționale este extrem de necesară. Deciziile arbitrare și influențate politic ne-au condus la o criză gravă și fără precedent. În programul nostru de guvernare am propus ca judecătorii Curții Constituționale să fie aleși direct de poporul român, și nu numiți politic, așa cum se întâmplă astăzi.

Curtea Constituțională trebuie să fie independentă de orice autoritate și să garanteze supremația Constituției României, nu un instrument de luptă politică.