Pentru Trump, Putin și Ucraina, summitul are valențe diferite, iar absența unui rezultat palpabil lasă loc multor interpretări. Trei corespondenți BBC prezenți la Anchorage au analizat consecințele întâlnirii asupra liderilor implicați și asupra războiului din Ucraina.

Trump, imaginea de negociator pusă la încercare

Presa internațională subliniază că summitul din Alaska a știrbit reputația lui Donald Trump de „negociator și pacificator”. Înainte de întâlnire, el se arătase optimist, afirmând că șansele de eșec sunt de doar 25%. Totuși, fără un rezultat concret, bilanțul întâlnirii nu îi susține declarațiile. Vladimir Putin a transmis că s-au stabilit câteva puncte care ar putea sta la baza unor discuții viitoare.

„Nu am ajuns acolo (n.r la un rezultat)”, a spus Trump înainte să părăsească sala, refuzând să răspundă întrebărilor puse de zecile de reporteri prezenți. Pentru un lider care se prezintă ca un pacificator, lipsa de răspunsuri și absența unui rezultat îl lasă expus criticilor, după cum notează jurnaliștii BBC.

Deși întâlnirea a avut loc pe pământ american, Putin părea mai relaxat, profitând de referințele rusești la Alaska drept „America Rusă” – termen folosit pentru perioada dinaintea vânzării către Statele Unite în secolul al XIX-lea. Contrastul acesta ar putea să-l nemulțumească pe Trump în zilele ce urmează, mai ales în contextul în care presa internațională etichetează evenimentul drept un eșec.

Specialiștii nu anticipează o reuniune trilaterală care să includă și prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În plus, planează întrebarea dacă Trump va merge mai departe cu sancțiunile promise Rusiei. Într-un interviu pentru Fox News, el a spus că decizia ar putea fi luată „în două-trei săptămâni”.

Putin, tratat ca un invitat de onoare

Declarațiile celor doi lideri au fost scurte și urmate de o retragere rapidă. Atât Trump, cât și Putin au părăsit pupitrul fără să răspundă întrebărilor, iar delegația rusă a evitat contactul cu presa. Diferențele dintre cei doi rămân clare: Trump a cerut un armistițiu, însă Putin nu a oferit nicio concesie.

Atmosfera de final a fost diferită față de primirea de dimineață, când soldații americani i-au întins covorul roșu lui Vladimir Putin, marcând o apariție cu tentă simbolică. Pentru liderul rus, a fost un moment de vizibilitate la cel mai înalt nivel, împărțind scena cu președintele Statelor Unite.

În schimb, Trump se confruntă cu dilema promisiunilor sale neîndeplinite. Deși anterior amenințase cu termene-limită și noi sancțiuni, acestea nu au fost puse în aplicare, ceea ce lasă deschisă întrebarea privind următorii pași ai Washingtonului.

Ucraina, între speranță și neliniște

La Kiev, reacțiile au fost prudente. Pe de o parte, absența unui acord care să implice pierderi teritoriale a fost privită cu ușurare. Pe de altă parte, memoria încălcării repetate a acordurilor anterioare cu Rusia menține scepticismul în rândul ucrainenilor.

Îngrijorarea a crescut în urma declarațiilor lui Putin din conferința comună. Liderul de la Kremlin a reluat ideea „cauzelor profunde” ale conflictului, susținând că doar rezolvarea acestora ar putea duce la pace. În limbajul Moscovei, aceasta înseamnă continuarea obiectivului inițial de „desființare a Ucrainei ca stat independent”.

De trei ani și jumătate, presiunile Occidentului nu l-au determinat pe Putin să își schimbe planurile. Summitul din Alaska nu a adus vreo schimbare în această privință. Pentru Ucraina, lipsa unor progrese clare și amânarea sancțiunilor americane pot fi interpretate la Moscova drept o permisiune tacită pentru continuarea agresiunii.

Lunile trecute, Occidentul a fixat termene-limită și a lansat avertismente care nu s-au materializat. Din perspectiva ucrainenilor, această lipsă de consecvență a oferit Kremlinului spațiul necesar pentru a continua războiul. Evenimentele de la Anchorage par să confirme acest tipar, alimentând temerea că Rusia va exploata în continuare lipsa unei reacții ferme.

