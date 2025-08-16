Ce i-a cerut Zelenski lui Trump în discuția telefonică după summitul SUA-RUSIA: „Pozițiile sunt clare”

Volodimir Zelenski și Donald Trump / Arhivă Foto: Profi Media
Volodimir Zelenski și Donald Trump / Arhivă Foto: Profi Media

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, într-un mesaj pe rețeaua X, că i-a spus președintelui Donald Trump că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite „dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului”.

În urma discuțiilor cu Trump și a „coordonării” cu liderii europeni, Zelenski spune că „pozițiile sunt clare”: „Trebuie realizată o pace reală, una care să fie durabilă, nu doar o altă pauză între invaziile rusești”.

În plus, Zelenski solicită încetarea masacrelor, un armistițiu la sol și în aer și eliberarea prizonierilor de război ucraineni.

„Crimele trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să fie oprit atât pe câmpul de luptă, cât și în aer, precum și împotriva infrastructurii noastre portuare. Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie returnați. Mii de oameni ai noștri rămân în captivitate – toți trebuie aduși acasă. Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută în timp ce agresiunea și ocupația continuă”, a mai transmis Zelenski.

„În conversația mea cu președintele Trump, am spus că sancțiunile ar trebui înăspite dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului. Sancțiunile sunt un instrument eficient. Securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a SUA. Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”, a declarat liderul de la Kiev.