Autostrada A3, pe segmentul dintre Târgu Mureș și Borș, a fost extinsă cu 68 de kilometri. În acest moment, o porțiune de aproximativ 200 de kilometri asigură conexiunea directă dintre Transilvania și Ungaria, conform materialul publicației maghiare Mandiner.

Un eveniment cu încărcătură istorică, văzut din Ungaria

Din perspectiva presei din Ungaria, această realizare este descrisă ca un moment de amploare istorică, comparabil cu reperele majore apărute după semnarea Tratatului de la Trianon din 1920. Mandiner notează că drumul rapid care ajunge efectiv la granița cu Ungaria este perceput ca un veritabil „miracol rutier”.

Comentarii cu referințe simbolice

Într-un comentariu formulat într-un registru emfatic, jurnaliștii maghiari afirmă că un proiect considerat imposibil în perioada de după Trianon a fost, în cele din urmă, dus la capăt, România reușind să construiască o autostradă care unește Transilvania de Ungaria. Această evoluție este asociată ideii că „granițele istorice își regăsesc sensul” prin infrastructură rutieră, nu prin reprezentări cartografice.

Planurile anunțate pentru 2026

Potrivit informațiilor citate de Mandiner din declarațiile oficialilor români, România intenționează să deschidă în total aproximativ 250 km de autostradă în anul 2026.

Extinderea concretă a autostrăzii A3

Segmentul dintre Târgu Mureș și punctul de frontieră Borș a fost prelungit cu 68 km, iar prin această extindere, lungimea totală a drumului rapid care face legătura dintre Transilvania și Ungaria ajunge la circa 200 km.

O realizare prezentată ca reper istoric

Din punctul de vedere al presei maghiare, această evoluție depășește caracterul strict tehnic al unei lucrări de infrastructură și este descrisă drept o „realizare istorică”, considerată de neconceput în urmă cu un secol. Mandiner caracterizează proiectul drept un pas formalizat către o „conectări care trebuia făcută de mult”.

Semnificații dincolo de transport

Publicația din Ungaria evidențiază că noua conexiune rutieră nu este privită exclusiv ca un element funcțional pentru circulație, ci este asociată și cu dimensiuni simbolice, prin referiri la granițe, identitate și legături istorice dintre comunități.

