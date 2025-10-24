Scopul este acela de a stabili dacă mediul de lucru al funcționarilor prezintă riscuri pentru sănătate. Contractul, atribuit direct Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabonț”, are o valoare de 11.750 de lei, echivalentul a 2.319,16 euro.

Ce presupune expertiza comandată de Ilie Bolojan

Potrivit documentației tehnice, Bolojan a solicitat o evaluare complexă a condițiilor de muncă pentru angajații Cancelariei Prim-Ministrului. Expertiza va analiza două aspecte principale: suprasolicitarea nervoasă și expunerea la câmpuri electromagnetice.

În caietul de sarcini se precizează că vor fi efectuate:

– determinarea nivelului de expunere la câmpurile electromagnetice și întocmirea buletinelor de determinare pentru personalul Cancelariei, în 15 puncte diferite de măsurare;

– realizarea a două buletine de expertizare, bazate pe rezultatele testărilor, care vor evalua intensitatea efectelor asupra organismului în ceea ce privește suprasolicitarea nervoasă, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual.

Cine primește „spor de antenă” și cât valorează

În România, sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, inclusiv expunerea la câmpuri electromagnetice, sunt reglementate prin Legea-cadru 153/2017 și prin evaluările făcute de medicina muncii. Aceste compensații pot ajunge până la 10% din salariu, în funcție de gradul de risc identificat la locul de muncă.

Angajații care lucrează în apropierea echipamentelor care generează radiații de radiofrecvență — cum sunt antenele pentru comunicații, instalațiile cu microunde sau stațiile de bruiaj — pot beneficia de acest spor, cunoscut popular sub denumirea de „spor de antenă”. În practică, el se acordă inclusiv unor funcționari din instituții precum Metrorex, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională sau chiar Senatul României.

CSM îi răspunde lui Bolojan: Aspectele ce privesc statutul magistraților trebuie discutate cu „implicarea efectivă” a autorităților judecătorești

Câți bani primesc angajații de la Cancelaria Prim-Ministrului

În martie 2025, trei directori și un șef de serviciu din Cancelaria Prim-Ministrului încasau 1.500 de lei brut lunar ca spor pentru condiții vătămătoare. Un consilier superior primea 1.200 de lei, iar un referent superior între 483 și 968 de lei. Toate aceste sume erau calculate pe baza raportului întocmit de serviciul medical al instituției, intitulat „Structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă”.

În urma noii expertize comandate, există posibilitatea ca unii dintre angajați să piardă acest beneficiu, dacă măsurătorile vor arăta că expunerea la câmpuri electromagnetice nu depășește limitele admise. În prezent, doar cinci persoane din conducerea Cancelariei — premierul, șeful Cancelariei, consilierul de stat, secretarul de stat și directorul de cabinet — nu primesc spor pentru condiții vătămătoare.

Verificări în două locații guvernamentale

Măsurătorile vor fi efectuate în două puncte principale în care își desfășoară activitatea angajații Cancelariei Prim-Ministrului: sediul din Piața Victoriei nr. 1, adică Palatul Victoria, și cel din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 3-5. Expertiza va include nu doar analiza radiațiilor, ci și evaluarea stresului profesional cauzat de suprasolicitarea psihică.

Contextul: limitarea sporurilor și nemulțumirea bugetarilor

În luna iulie, Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis plafonarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare la maximum 300 de lei brut pe lună, măsură care a avut un impact semnificativ asupra bugetelor instituțiilor publice. Doar la Cancelaria Prim-Ministrului, reducerea acestor sporuri a însemnat o economie de peste 80.000 de lei brut pe lună.

