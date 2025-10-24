Protestatarii sunt nemulțumiți că "românii din zona Carei, au avut parte de toate ororile ocupației Ungariei hortyste în perioada 1940-1944" iar în prezent urmașii lor sunt discriminați de guvern, "care aplică Legea 154/2021 doar pentru minoritari!".

"Nenea Bolojan, chiar vrei cu tot dinadinsul să procedezi ca predecesorul Marcel Ciolacu care și-a bătut joc de toți urmașii românilor chinuiți de trupele hortyste?!

Zilnic mor urmași de români ce au suferit în urma tratamentelor teroriste aplicate de hortysti, mor cu sufletul amar și neîmpăcat că nici ei nu sunt respectați în țara lor, de conducerea țării lor.

Cât vă mai bateți joc de românii din România?!

Vrei să vii la monumentul simbol al victoriei Armatei Române împotriva Ungariei hortyste dar cum vrei să privești în ochi românii pentru care nu aplici LEGEA 154/2021?", se arată într-un apel al Danielei Ciută, de la Asociația Astra Carei, citat de Buletin de Carei.