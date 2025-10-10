Creșterea bruscă a sumelor pariate pe numele opozantei venezuelene Maria Corina Machado a stârnit suspiciuni privind o posibilă scurgere de informații confidențiale din interiorul instituției.

Explozia pariurilor pe numele Mariei Corina Machado

Investigația a fost inițiată în urma unor date obținute de publicațiile norvegiene Aftenposten și Finansavisen. Acestea au semnalat o creștere spectaculoasă a pariurilor pe platforma Polymarket, un site popular pentru mizarea pe evenimente politice. În decurs de numai două ore, cotele Mariei Corina Machado au urcat de la 3,75% la 72,8%, un salt considerat fără precedent în istoria recenta a platformei.

„Se pare că am fost victime ale unui infractor care dorește să câștige bani pe baza informațiilor noastre”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel.

Suspiciuni de acces ilegal la informații confidențiale

Conform relatărilor presei norvegiene, fenomenul s-a produs în noaptea premergătoare anunțului oficial. Inițial, Maria Corina Machado avea șanse modeste la câștig, fiind devansată de Yulia Navalnaya, văduva disidentului rus Alexei Navalnîi, și de fostul președinte american Donald Trump. Totuși, pe Polymarket, s-au înregistrat brusc sume mari pariate pe numele politicienei venezuelene, determinând o creștere abruptă a cotelor.

Datele arată că un utilizator a obținut un câștig de peste 65.000 de dolari americani, iar un alt cont, creat chiar în ziua respectivă, s-a numărat printre cei care au profitat de modificările bruște ale cotelor, potrivit Finansavisen.

Casa Albă, foc și pară că Trump nu a căștigat Premiul Nobel pentru Pace: ”Nu va exista niciodată cineva ca el”

Anunțul care a confirmat suspiciunile

La doar câteva ore după această avalanșă de pariuri, Maria Corina Machado a fost anunțată oficial drept laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. Lidera opoziției venezuelene a devenit astfel primul cetățean al Venezuelei recompensat cu această distincție mondială.

Ea a aflat vestea la ora 10:50 (ora Norvegiei), printr-un apel telefonic de la directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, care a descris-o drept „un simbol al luptei democratice într-o țară autoritară”.

Ancheta autorităților norvegiene

Oficialii Comitetului Nobel pentru Pace investighează acum dacă informații confidențiale despre câștigător au fost divulgate înainte de anunțul oficial. Regulile Comitetului impun o confidențialitate totală asupra deliberărilor, iar orice scurgere reprezintă o încălcare gravă a procedurilor.

Anchetatorii încearcă să afle dacă valul de pariuri a fost rezultatul unei simple coincidențe sau dacă o persoană din interior a avut acces la informațiile privind câștigătorul. Kristian Berg Harpviken a confirmat că instituția colaborează cu autoritățile norvegiene pentru a clarifica circumstanțele în care au apărut tranzacțiile suspecte.

Surpriză de proporții pe scena internațională. Laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a dedicat distincția lui Donald Trump

Polymarket, teren fertil pentru speculații politice

Polymarket a devenit în ultimii ani una dintre cele mai populare platforme de pariuri pe teme politice și economice, fiind adesea acuzată că favorizează speculațiile bazate pe zvonuri. Platforma permite utilizatorilor să parieze pe evenimente din întreaga lume, de la alegeri și politici guvernamentale până la decernarea premiilor Nobel.

Din acest motiv, autoritățile norvegiene investighează acum dacă fluctuațiile apărute pe Polymarket au fost alimentate de zvonuri sau de o posibilă divulgare de informații din interiorul procesului de selecție.

Regulile stricte ale Comitetului Nobel

Comitetul Nobel pentru Pace funcționează pe baza unor norme de confidențialitate riguroase. Identitatea laureaților este păstrată secretă până în momentul anunțului oficial, iar deliberările interne sunt sigilate pentru o perioadă de 50 de ani. Orice breșă de acest tip ar putea afecta credibilitatea uneia dintre cele mai respectate instituții din lume.

Investigația lansată la Oslo urmărește să determine cu exactitate dacă scurgerea de informații s-a produs accidental sau a fost rezultatul unei acțiuni deliberate, menite să influențeze piața pariurilor. În paralel, specialiștii în securitate cibernetică verifică logurile interne și activitatea digitală asociată platformei Polymarket pentru a identifica sursa eventualei fraude.

Mesajul postat de Trump după ce a pierdut Premiul Nobel pentru Pace