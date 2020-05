Premiile Pulitzer 2020, online pe timp de pandemie de coronavirus. „New York Times”, cele mai multe distincții

New York Times este cea mai recompensată publicaţie americană la ediţia de anul acesta, pentru o serie de articole privind criza taxiurilor din New York, un reportaj internaţional consacrat preşedintelui rus Vladimir Putin şi pentru comentariul ziaristei Nikole Hannah-Jones privind contribuţia istorică a sclavilor afroamericani.

Anunţul a fost făcut online de administratorul Pulitzer, Dana Canedy, luni seară, din livingul personal, după ce deliberările celor 18 membri ai juriului au stabilit câştigătorii în cadrul unei "dezbateri virtuale şi digitale". În mod obișnuit, premiile sunt anunţate în faţa publicului în cadrul Universităţii Columbia din New York. Ediţia din 2020 a Premiilor Pulitzer a avut 15 categorii dedicate jurnalismului şi 7 categorii pentru literatură, teatru şi muzică.

După New York Times, pe locul doi în clasamentul numărului de premii obţinute, anul acesta se situează site-ul de informaţii de investigaţie ProPublica şi revista The New Yorker, care au câştigat fiecare două premii.

Echipa de fotografi a agenţiei de presă Reuters a câştigat anul acesta Premiul Pulitzer la categoria fotografie breaking news pentru modul în care a documentat protestele violente de anul trecut din Hong Kong. „Fotografii noştri au surprins strălucit amploarea protestelor din Hong Kong. Imaginile lor au fost frumoase, obsedante, elucidante şi profund memorabile”, a declarat redactorul şef al agenţiei Stephen J. Adler.

Echipa The Washington Post, din care face parte şi românca Monica Ulmanu, editor grafic, a fost premiată pentru zece materiale despre mediu şi încălzirea globală. Washington Post a câştigat premiul explicativ pentru jurnalism pentru o serie de articole ce au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut deja cu două grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice, ajungând la un prag despre care specialiştii avertizează că ar putea fi catastrofal dacă va fi atins la nivel global.

Comitetul Pulitzer a acordat, în premieră, o distincţie pentru categoria reportaj audio. Premiul a fost câştigat de emisiunea radiofonică publică "This American Life", în colaborare cu reporteri de la Los Angeles Times şi Vice News pentru "The Out Crowd", un episod ce a investigat problematica solicitanţilor de azil generată de politica administraţiei Trump "Rămâneţi în Mexic".

La categoria ficţiune a fost premiat Colson Whitehead pentru romanul "The Nickel Boys". Scriitorul este la al doilea premiu Pulitzer după cel acordat pentru cartea sa precedentă "The Underground Railroad".

Ziarul Anchorage Daily News, în colaborarea cu site-ul de investigaţii ProPublica, a ieşit câştigător la categoria servicii publice pentru articolele în care a dezvăluit numeroasele abuzuri sexuale petrecute în zonele rurale din Alaska, în mare parte populate de indigeni.

Echipa de patru jurnalişti a cotidianului The Seattle Times (Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker şi Lewis Kamb ) a fost premiată la categoria reportaj naţional pentru dezvăluirile referitoare la erorile de proiectare a avioanelor Boeing 737 MAX şi la neglijenţă în supraveghere a executivului, care au provocat cele două mari accidente mortale din octombrie 2018 în Indonezia şi din martie 2019 în Etiopia în care şi-au pierdut, în total, viaţa 346 de persoane.

Premiul Pulitzer pentru poezie a fost decernat volumului "The Tradition" de Jericho Brown, poet şi profesor la Universitate Emory. "A strange loop", muzicalul adaptat pentru scenă de autorul textului Michael R. Jackson a câştigat premiul Pulitzer la secţiunea teatru. Opera "The Central Park Five" de Anthony Davis, despre cei cinci adolescenţi latino şi afroamericani condamnaţi pe nedrept în anii 1989-1990 în cazul violului din Central Park a ieşit câştigătoare la secţiunea dedicată muzicii.

Anul trecut, printre câştigătorii premiilor Pulitzer au fost echipa de fotografi a Reuters, regretata cântăreaţă Aretha Franklin şi Capital Gazette. O anchetă a Wall Street Journal despre plăţile făcute de Donald Trump, în timpul campaniei electorale, către două femei care au susţinut că au avut relaţii amoroase cu preşedintele american, a câştigat la categoria Jurnalism naţional. În total, sunt acordate 21 de premii în fiecare an. Câştigătorii sunt selectaţi de un comitet independent, ai cărui membri trebuie să aleagă din peste 2.400 de propuneri în categoriile aferente acestor trofee.

Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii pentru jurnalism din SUA, sunt decernate începând din 1917, când editorul Joseph Pulitzer le-a instituit prin testament.