ULTIMATUM pentru premierul Ludovic Orban: Reprezentanții HORECA cer redeschiderea restaurantelor într-o săptămână

Premierul a stat față în față cu reprezentanții din industria restaurantelor pentru a face planul de redresare a industriei HORECA. Patronii de restaurante au dat un ultimatum premierului astfel că ei vor ca unitățile să fie deschise într-o săptămână.

Premierul a spus că va în calcul redeschiderea restaurantelor în interior atunci când numărul îmbolnăvirilor va fi în scădere.

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a vorbit despre varianta deschiderii restaurantelor şi teatrelor în zonele unde sunt înregistrate puţine cazuri.

"Ai cazuri, nu deschizi. Unde nu am cazuri, pot să deschid. Şi în România, sunt zone cu foarte puţine cazuri zilnice şi am putea să le folosim ca proiect pilot pentru relaxarea unor măsuri. Să vedem ce se întâmplă două săptămâni dacă deschid restaurantele în judeţul Harghita, de exemplu, că acolo am puţine cazuri", a spus profesorul Alexandru Rafila.

"Noi avem un număr de cazuri în creştere, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană cu 80 de infectaţi la 100.000 de locuitori, într-un interval de două săptămâni. Italia are 6, Grecia 3-4, Franţa 8, Spania aproape 60. Dacă luăm o măsură de redeschidere a restaurantelor, teatrelor, acest lucru va avea un impact, chiar dacă minimal, care se corelează cu o situaţie îngrijorătoare", a precizat Alexandru Rafila.