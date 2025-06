”Nu am avut evoluții care să ne pună probleme, măsurile de siguranță rămân aceleași ca și în perioada trecută. Ca un element pozitiv, de la acea conductivitate ridicată a pârâului Corund avută ieri (joi - n.red.) în zori, am spus atunci despre două tipuri de evenimente pe care nu le putem controla, am reușit, prin o intervenție de pompare, și, respectiv, datorită faptului că nu s-au produs în ultimele 24 de ore prăbușiri mai importante, am reușit să ajungem la un nivel de conductivitate mult mai apropiat de cel încă tratabil și suportabil”, a afrimat prefectul Petres Sándor, într-o declarație făcută la Praid.

De asemenea, directorul tehnic de la Apele Române, Luci Ervin, a transmis că, potrivit monitorizărilor, conductivitatea este în continuă scădere.

”Față de ziua de ieri (joi - n.red.), când de dimineață aveam o concentrație de 130 de mii de microsiemens pe centimetru, astăzi avem șapte mii, o îmbunătățire semnificativă și pe oră ce trece tot mai mult scade conductivitatea. Colegii mei monitorizează în continuare, din oră în oră, cursurile de apă afectate. Unda poluantă acum este în scădere, vârful undei poluante este în județul Arad, la Lipova. Se uzinează de către Hidroelectrica și vine cu un aport suplimentar de debit, pentru a se crea o diluție”, a precizat directorul tehnic de la Apele Române.

Oficialul speră că dacă va scădea concentrația de sare din pârâul Corund, nu vor mai fi probleme în aval, întrucât ''intervin mai multe cursuri de apă care îmbunătățesc calitatea apei''.

Totodată, Luci Ervin a mai arătat că va continua devierea cursului de apă Ocna, cu ajutorul motopompelor, pentru a nu trece prin zona afectată.

Prezent la declarația de presă, directorul de investiții de la Societatea Națională a Sării, Nicolae Sebastian Șoltuz, a precizat că lucrările de deviere a cursului de apă Corund sunt în grafic, iar în cursul zilei de vineri se vor monta primii metri de țevi corugate.

Acesta a făcut referire și la o problemă întâmpinată, respectiv folosirea unei alte soluții tehnice care presupune instalarea unor contragreutăți pe terenurile unor persoane fizice.

”Am întâmpinat o problemă, (...) ca urmare a schimbării soluției tehnice în privința ancorajului pe versantul din malul stâng a țevilor corugate (...). Ancorele chimice prevăzute inițial, în urma studiilor geotehnice și a calculelor făcute de proiectant, nu rezistă la vibrații și atunci s-a ales varianta de contragreutate cu niște blocuri de beton care, din păcate, trebuiesc instalate pe terenurile și unor persoane fizice. Pentru aceasta, dimineață domnul prefect și domnul secretar de stat au fost pe teren la persoanele respective, ca să găsim soluțiile să reușim să facem această lucrare”, a spus Nicolae Sebastian Șoltuz.

Mai mult, acesta a precizat că în cursul zilei de vineri are loc o întâlnire între proiectanți, pentru a găsi soluția tehnică de realizare a fazei a doua din acest proiect provizoriu, respectiv realizarea unei albii provizorii, care trebuie să preia diferența de debit a pârâului Corund, în cazul unui debit mai puternic ce nu poate trece prin țevile corugate.