În Banat, la începutul intervalului, valorile diurne vor creşte de la medii în jurul a 12 grade, spre 17 grade în ziua de 14 noiembrie. Ulterior, maximele vor scădea până spre medii în jurul a 8 grade, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, apoi vor creşte spre 14 grade, în ziua de 21 noiembrie. După 21 noiembrie, valorile diurne vor scădea până spre medii în jurul a 6 grade, apoi vor creşte uşor spre 7 - 8 grade, până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză. În ceea ce priveşte regimul nocturn, în prima săptămână vor exista variaţii notabile, astfel că, în intervalul 13 - 20 noiembrie, mediile vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, cele mai mici valori urmând a se înregistra în prima noapte din interval, iar cea mai mare valoare în data de 15 noiembrie. În ultima săptămână de prognoză, vremea se va răci treptat, iar minimele vor coborî spre zero grade, în medie, în data de 26 noiembrie, pornind de la 4 grade, în 22 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată în aproape toate zilele din perioada estimată.



În Crişana, valorile termice diurne vor creşte în prima zi de la medii de 8 - 9 grade, spre 14 grade în 14 noiembrie, după care vor scădea la 7 grade, până în ziua de 19 noiembrie. În prima jumătate a celei de-a doua săptămâni de prognoză, mediile maximelor vor fi cuprinse între 9 şi 12 grade, apoi vor scădea treptat spre 5 grade, în 24 noiembrie, pentru ca, până în 26 noiembrie, să crească spre 8 grade, în medie. Minimele vor creşte de la medii în jurul a zero grade în 13 noiembrie, spre 8 grade în 15 noiembrie. Ulterior, mediile minimelor vor oscila şi vor fi cuprinse -1 grad şi 5 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată în aproape toate zilele din perioada estimată.



În Transilvania, temperaturile diurne vor scădea de la medii în jurul a 13 grade, în ziua de 14 noiembrie, până în jurul a 5 grade, în 19 noiembrie. Ulterior, mediile maximelor vor creşte spre 9 - 10 grade, în perioada 20 - 22 noiembrie, apoi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni vor oscila uşor de la o zi la alta şi vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade. Mediile minimelor vor avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel că vor creşte de la -2 grade, în prima zi a intervalului, la 5 - 6 grade, în 16 noiembrie. După această dată, valorile termice vor scădea la zero grade, în data de 20 noiembrie. În a doua săptămână de prognoză mediile minimelor vor scădea treptat spre -2 grade, în 26 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mare în zilele de 15 şi 16 noiembrie, apoi în zilele 18, 19, 22, 23 şi 24 noiembrie.



În Maramureş, maximele vor creşte de la 8 grade, în medie, în prima zi a intervalului, spre 13 grade în ziua de 14 noiembrie, apoi vor scădea treptat spre 6 grade în ziua de 19 noiembrie. În cea de-a doua săptămână de prognoză, valorile diurne vor oscila de la o zi la alta, mediile urmând a se încadra între 4 şi 9 grade. Minimele vor creşte de la zero grade, în medie, în 13 noiembrie, până spre 7 - 8 grade, 15 noiembrie. După aceea, în intervalul 16 - 22 noiembrie, mediile minimelor vor oscila şi se vor încadra între 0 şi 5 grade, iar după data de 22 noiembrie vor scădea treptat până spre -2 grade, la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată în aproape toate zilele din perioada estimată.



În Moldova, valorile termice diurne vor scădea de la medii în jurul a 15 grade, în ziua de 14 noiembrie, spre 8 grade în zilele de 18 şi 19 noiembrie. Apoi, mediile maximele vor creşte spre 12 - 13 grade, pe 21 noiembrie, iar până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vor oscila şi se vor încadra între 5 şi 7 grade. Minimele vor creşte de la medii în jurul a două grade, în primele două nopţi ale intervalului, până spre 7 grade, în data de 15 noiembrie. Ulterior, mediile minimelor vor oscila, astfel că, în perioada 16 - 26 noiembrie, acestea vor fi cuprinse între -2 şi 3 grade, cele mai mari valori urmând a se înregistra în datele de 21 şi 22 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai mare în zilele de 15 şi 16 noiembrie, apoi în 18 şi 19 noiembrie.



În Dobrogea, temperaturile maxime vor creşte de la 14 grade, în medie, în prima zi a intervalului, la 18 grade, pe 14 noiembrie, după care vor scădea treptat până spre medii în jurul a 8 grade, în ziua de 19 noiembrie. Mai târziu, maximele vor creşte până spre 14 grade, în ziua de 21 noiembrie, apoi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză vor oscila şi se vor încadra între 8 şi 12 grade. Minimele vor creşte de la medii în jurul a 4 grade în primele două nopţi ale intervalului, spre 10 grade, în data de 15 noiembrie. Ulterior, mediile minimelor vor oscila, iar în perioada 16 - 26 noiembrie, acestea vor fi cuprinse între 2 şi 8 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 20, 24, 25 şi 26 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai mare în 16 noiembrie, apoi în 18 şi 19 noiembrie.



În Muntenia, intervalul de prognoză va fi caracterizat de valori termice calde, dar şi reci, astfel încât atât maximele, cât şi minimele vor oscila. În perioada 13 -19 noiembrie, mediile maximelor vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, cele mai mari valori urmând a se înregistra în ziua de 14 noiembrie, iar în perioada 20 - 26 noiembrie acestea se vor încadra între 8 şi 14 grade, cu cele mai mari valori în zilele de 20 şi 21 noiembrie. Minimele vor creşte de la medii în jurul a un grad, în prima noapte a intervalului, până spre 7 - 8 grade, în nopţile de 15 şi 16 noiembrie. În perioada 16 - 26 noiembrie, minimele vor fi cuprinse între 0 şi 5 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 24, 25 şi 26 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai mare în zilele de 15 şi 16 noiembrie, apoi în 18 şi 19 noiembrie.



În Oltenia, valorile termice diurne vor creşte de la 12 grade, în medie, în prima zi a intervalului, la 18 grade, apoi vor scădea treptat până spre medii în jurul a 10 grade, în ziua de 19 noiembrie. Maximele vor creşte până spre 14 grade, apoi, iar până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză vor oscila şi se vor încadra între 8 şi 12 grade. Minimele vor creşte de la medii în jurul a un grad, în prima noapte a intervalului, spre 7 - 8 grade, în datele de 15 şi 16 noiembrie. Ulterior, mediile minimelor vor oscila, astfel că, în perioada 17 - 26 noiembrie, acestea vor fi cuprinse între 0 şi 5 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 20, 24, 25 şi 26 noiembrie. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai mare între 15 şi 19 noiembrie, apoi în perioada 23 - 25 noiembrie.



La munte, regimul termic va fi oscilant, cu medii ale maximelor cuprinse între -1 grad şi 7 grade, în intervalul 13 - 19 noiembrie, respectiv între 0 şi 5 grade, în perioada 20 - 26 noiembrie. Minimele se vor încadra între -5 şi 2 grade, între 13 şi 19 noiembrie, şi între -3 şi 0 grade în a doua săptămână de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mare îndeosebi în intervalul 15 - 19 noiembrie, precum şi în zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie.