Prăjitura Maria este un desert foarte gustos, apreciat de toți iubitorii de dulciuri. Se prepară repede, iar rezultatul este demn de toate aprecierile și pe gustul tuturor iubitorilor de prăjituri. Iată rețeta.

Ingrediente pentru crema

4 galbenusuri

400 ml lapte dulce

un varf de cutit de sare

100 grame de zahar

40 grame de faina alba de grau

200 smantana pentru frisca, de minim 20% grasime

4 grame de gelatina granule

20 grame de apa

Ingrediente pentru blat

4 albusuri

100 grame de nuca macinata

100 de grame de zahar

25 grame de faina alba de grau

um varf de cutit de sare

Ingrediente pentru stratul de biscuiti

12 biscuiti Petit Beure

2-3 linguri de lapte

Ingrediente pentru glazura

100 grame de smantana pentru frisca

100 grame de ciocolata cu minim 45 % cacao

Pentru decorat

o mana de nuci prajite cu putina sare

Mod de preparare

Spargem ouale si separam albusul de galbenusuri. Din albusuri vom face primul blat iar din galbenusuri facem crema caramel cu lapte.

Pentru a face prajitura cu crema caramel, incepem prin a face blatul iar pentru asta, in primul rand aprindem cuptorul la 180 de grade si punem hartie de copt intr-o tava de 24/23 cm.

Batem foarte bine albusurile cu un praf de sare. Ideal ar fi sa folosim un mixer cu bol sau de mana dar se poate si pur si simplu cu un tel. Cand albusurile s-au intarit adaugam treptat zaharul si batem continuu cu mizerul pana cand albusurile se intaresc la loc si zaharul se topeste.

Adaugam, de data aceasta folosind o lingura de lemn sau o paleta de silicon, nuca macinata fin si apoi faina. Incorporam totul cu miscari usoare, de jos in sus, pentru a nu distruge aerarea albusurilor obtinuta prin baterea acestora mai devreme.

Turnam compozitia in tava pregatita in prealabil, nivelam usor cu paleta de silicon si dam la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade. In functie de cum coace cuptorul timpul poate sa difere, plus minus cinci minute. Cel mai bine este sa faci testul cu scobitoarea. Intepi blatul si cand vezi ca aluatul este copt adica scobitoarea iese uscata din aluat scoti tava din cuptor si lasi la racit.

Desprinde apoi blatul de pe hartia de copt, aseaza hartie in tava si apoi blatul peste aceasta.

Cat timp sta blatul la cuptor ne apucam de crema. Nu mai descriu in amanunt tot procesul de pregatire al cremei ci te voi ruga sa il citesti in amanunt in reteta de crema fiarta de caramel cu lapte

A doua zi sau dupa cateva ore, timp suficient blatului si cremei sa se raceasca ne putem apuca de montat prajitura.

Batem smantana foarte bine si o incorporam in crema. Luam cateva linguri de frisca si amestecam in crema pentru a o subtia, dupa care combinam totul impreuna.

Punem gelatina la inmuiat impreuna cu apa pentru 10 minute dupa care o topim pe baie de aburi.

Dupa ce gelatina s-a topit o temperam combinand cateva linguri de crema caramel cu frisca si apoi turnam toata gelatina peste crema.

Amestecam foarte bine si turnam crema peste blatul deja pus in tava. Uniformizam cu o paleta de silicon sau un cutit.

Biscuitii ii trecem rapid prin lapte si apoi ii asezam peste crema dupa care dam putin la rece pana cand facem glazura.

Sursa Lecturi si Arome