Conform autorităților, accidentul s-a produs în zona 12000 a bulevardului N. Saginaw, în apropiere de Avondale, în jurul orei locale 13:30. Flăcările au cuprins mai multe camioane, însă numărul exact al vehiculelor afectate nu a fost încă confirmat de autorități.

Intervenție de urgență și echipe pregătite pentru victime

Momentan, nu există informații oficiale despre victimele accidentului. Echipele de pompieri din Fort Worth au început operațiunile pentru stingerea incendiului și pentru securizarea zonei. Mai multe surse indică că se instalează o sursă extinsă de apă, iar echipaje EMS sunt prezente la fața locului, gata să intervină în caz de victime.

🚨 BREAKING



Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.



The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa — American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025

Mărturii de la fața locului

„Avionul s-a prăbușit peste mai multe vehicule și camioane care ard acum, iar echipajele de urgență și pompieri se află la fața locului, fără informații despre numărul victimelor sau al morților”, a precizat un profil care a distribuit imagini surprinse în timpul incidentului.

BREAKING 🚨



A plane has CRASHED in Fort Worth, Texas..



👀 pic.twitter.com/7nXpo6tiGm — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) October 12, 2025

Autoritățile continuă evaluarea situației, iar intervențiile pentru stingerea flăcărilor și acordarea primului ajutor sunt în desfășurare.

