„De la 1 ianuarie se termină achiziţia de gaze naturale la 120 de lei/MWh, stabilită în legea 32. Asta înseamnă că furnizorii nu vor mai avea achiziţii cu 120 lei. Vor trebui să facă furnizarea cu gaze ori din depozite ori din piaţă la preţul pieţei. Ce credem noi că se va întâmpla? Credem că va creşte preţul la gaze naturale de la 1 ianuarie. Desigur, fiind în perioadă de plafonare nu va depăşi plafonul. Ştiţi că este un plafon de 0,31 kWh, care nu va putea fi depăşit. (...) Existând acel preţ de 120 lei/MWh, s-a facturat, în funcţie de furnizor, la 0,27-0,28 lei/kWh. (...) Deci creşterea la consumator va fi de la 0,28 lei/kWh la 0,31 lei/kWh”, a explicat Urluescu, într-o întâlnire cu presa.



Astfel, potrivit acestuia, facturile ar putea creşte cu circa 10% de la 1 ianuarie 2025.



Conform legii în vigoare, „în perioada 1 aprilie 2024 - 31 decembrie 2024, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 120 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2024 - 31 martie 2025 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025”.



Preşedintele AFEER a menţionat că în Camera Deputaţilor există un proiect de lege ce vizează, printre altele, prelungirea până la 31 martie 2025 a termenului privind livrarea de gaze la preţul de 120 lei/MWh, însă această modificare este aşteptată de trei luni.



În ceea ce priveşte preţul energiei electrice, acesta a reiterat că, după 1 aprilie 2025, este nesustenabil cel de 0,68 lei/kwh, fiind mult sub preţul pieţei, dar şi cel de 0,80 lei/kWh.



În schimb, în cazul plafonului de 1,3 lei/kWh, există oferte sub acest preţ şi clientul non casnic este puţin probabil să fie afectat de eliminarea plafonului.



Astfel, factura la clientul casnic ar putea creşte, ceea ce nu înseamnă că se va majora şi preţul la bunuri, deoarece la consumatorii non casnici nu va urca preţul, au subliniat reprezentanţii AFEER.