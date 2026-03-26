România accelerează procesul de digitalizare prin introducerea portofelului digital (e-wallet), un instrument care va permite stocarea documentelor oficiale — buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate — direct pe smartphone. Proiectul, parte dintr-o inițiativă europeană amplă, are ca termen de implementare finalul anului 2026, conform estimărilor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Cum se va schimba viața șoferilor

Cea mai vizibilă transformare va avea loc în trafic. În cazul unui control rutier, șoferii nu vor mai fi obligați să prezinte documentele fizice.

Control prin cod QR: Aplicația va genera un cod QR unic pe care polițiștii îl vor scana cu dispozitivele din dotare pentru a accesa instant bazele de date oficiale.

Valoare legală egală: Permisul digital va avea aceeași putere juridică ca varianta tipărită, eliminând necesitatea copiilor xerox sau a documentelor plastifiate.

Securitate și control asupra datelor

Sistemul este conceput pe principiul european de „data minimization”. Aceasta înseamnă că utilizatorul are control deplin: poate alege să partajeze doar informațiile strict necesare pentru o anumită procedură, fără a-și expune toate datele personale. Astfel, interacțiunea cu instituțiile statului devine nu doar mai rapidă, ci și mult mai sigură.

Pasul decisiv către acest portofel electronic a fost deja făcut prin lansarea cărții electronice de identitate, deținută deja de peste 1,5 milioane de români. Aceste buletine noi servesc drept poartă de acces pentru autentificarea în viitoarea aplicație e-wallet.

Deși infrastructura tehnică este în mare parte compatibilă cu standardele UE, succesul deplin depinde de adaptarea întregii administrații publice. În prezent, se lucrează la eliminarea situațiilor în care documentele digitale sunt refuzate de funcționari în favoarea celor pe suport de hârtie.