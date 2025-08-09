„Misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche este în desfășurare. Pompierii militari din cadrul ISU Tulcea acționează terestru în mai multe puncte, concentrându-se asupra focarelor active. În prezent, o ambarcațiune IB5 cu 3 subofițeri, sprijinită de un elicopter Black Hawk, desfășoară operațiuni pentru localizarea unui focar, iar un alt echipaj, cu autospecială de stingere, cu un echipaj format din 7 subofițeri, lucrează pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă”, precizează ISU Tulcea.

Aproximativ 20 de pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Tulcea și voluntari ai SVSU Chilia Veche desfășoară acțiuni în zonele unde accesul terestru este posibil. În sprijinul lor, elicopterele efectuează aruncări de apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier. Până la această oră au fost executate aproximativ 80 de aruncări, însumând circa 200 de tone de apă.

„Vântul puternic, vegetația uscată și arborii doborâți favorizează extinderea incendiului. Până acum, au fost afectate aproximativ 35 ha de fond forestier și alte 35 ha de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș”, mai anunță ISU Tulcea.

Totodată, un echipaj din zona Chilia Veche a fost redirecționat pentru localizarea și lichidarea unui alt incendiu produs în Delta Dunării, în apropierea localității Plauru, sprijinit de SVSU Ceatalchioi. Incendiul se manifestă la vegetație uscată și miriște cu flacără deschisă, existând risc de extindere către zone economice de interes.