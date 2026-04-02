Pompier, luat cu ambulanța după ce i s-a făcut rău în sediul Primăriei Capitalei: bărbatul ar urma să fie concediat

Sursă: Realitatea PLUS

O ambulanță a intervenit, joi dimineață, la Primăria Capitalei după ce unui pompier i s-a făcut rău, transmite Realitatea PLUS.

Bărbatul a fost preluat de echipaj și a primit îngrijiri medicale. Potrivit Realitatea PLUS, el este unul dintre angajații care și-ar putea pierde locul de muncă în cazul în care proiectul de lege care prevede reorganizarea aparatului de specialitate al primarului general va fi aprobat în ședința Consiliului Geneal.

Dacă proiectul trece, sunt aproximativ 170 de persoane care ar rămâne fără un loc de muncă.

La momentul transmiterii acestei știri, proiectul este deja dezbătut în cadrul ședinței CGMB. Sindicaliștii au cerut ca proiectul să fie retras, iar consilierii din cadrul partidului AUR solicită, la rândul lor, ca proiectul să fie scos de pe ordinea de zi. Unul dintre ei a afirmat că primăria, respectiv Consiliul, nu ar trebui „să se joace cu viețile oamenilor”.