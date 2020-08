Polițiștii din Caraș-Severin, captură record de îngrășăminte chimice cu azotat de amoniu

Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Caras-Severin, in urma verificarilor efectuate, politistii au descoperit 216 tone de ingrasamant chimic, compus din azotat de amoniu si calciu, ambalate in saci de 600 kg, fiecare si 152 de tone de ingrasamant chimic compus din azot, fosfor, potasiu si sulf, ambalate in saci de 1000 kg fiecare, depozitate necorespunzator in aer liber, in conditii neconforme cu normele legale in vigoare. De asemenea, la aceeasi societate comerciala a fost gasit un recipient de plastic, de 5 litri, care continea un produs fungicid, devenit deseu, cu termenul de valabilitate expirat.



Politistii au constatat ca aceste substante erau depozitate intr-un spatiu deschis, neacoperit, neingradit si neasigurat, fiind neconform cu normele legale in vigoare. Intreaga cantitate de produse chimice a fost confiscata, pana la finalizarea cercetarilor. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice, numai ambalate in locuri protejate si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri, iar politistii continua cercetarile.