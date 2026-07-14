Polițist din Câmpina, acuzat că a furat bani în timpul unei anchete și a amanetat laptopul de serviciu

Publicat 14 iul. 2026, 07:14 Sursă Realitatea PLUS

Caz revoltător în Câmpina, acolo unde un polițist este acuzat că a furat aproape o mie de euro din casa unei persoane în timpul unei cercetări. Din anchetă reiese că acesta și-ar fi amanetat inclusiv laptopul de serviciu pentru a face rost de bani pentru a-i juca la cazinou.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politistampinaanchetafurtamanetlaptop