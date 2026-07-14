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Polițist din Câmpina, acuzat că a furat bani în timpul unei anchete și a amanetat laptopul de serviciu

Polițist/ Arhivă foto

Polițist/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 07:14
SursăRealitatea PLUS

Caz revoltător în Câmpina, acolo unde un polițist este acuzat că a furat aproape o mie de euro din casa unei persoane în timpul unei cercetări. Din anchetă reiese că acesta și-ar fi amanetat inclusiv laptopul de serviciu pentru a face rost de bani pentru a-i juca la cazinou.

Ofițerul în vârstă de 27 de ani a absolvit Academia de Poliție și își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova de cinci ani. Acesta și-ar fi dus laptopul de serviciu la amanet de două ori, în decursul a două săptămâni, obținând de fiecare dată câte 350 de lei.

De asemenea, trimis să investigheze o moarte suspectă, polițistul a profitat de ocazie și și-a însușit 4.250 de lei și 50 de euro găsiți în timpul verificărilor. Oficialii au deschis o anchetă internă, iar acum polițistul este cercetat disciplinar.

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