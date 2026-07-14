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Social· 1 min citire
Peste 100 de pisici, găsite în condiții improprii într-un apartament din Capitală: animalele au fost relocate
Pisici/ Facebook ASPA București
Publicat14 iul. 2026, 08:55
Actualizat14 iul. 2026, 09:30
Peste 100 de pisici, ținute în condiții improprii într-un apartament de pe Șoseaua Pantelimon din București, au fost relocate în urma unei acțiuni coordonate de Poliția Capitalei și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).
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