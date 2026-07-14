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Peste 100 de pisici, găsite în condiții improprii într-un apartament din Capitală: animalele au fost relocate

Pisici/ Facebook ASPA București

Pisici/ Facebook ASPA București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 08:55
Actualizat14 iul. 2026, 09:30

Peste 100 de pisici, ținute în condiții improprii într-un apartament de pe Șoseaua Pantelimon din București, au fost relocate în urma unei acțiuni coordonate de Poliția Capitalei și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) a anunțat că cele 115 pisici au fost preluate din apartamentul în care trăiau de mai mulți ani, în condiții necorespunzătoare. Potrivit instituției, o parte dintre animale nu erau sterilizate, ceea ce a dus la înmulțirea necontrolată și la creșterea numărului acestora. Unele dintre pisici au și probleme de sănătate.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul ASPA.

Reprezentanții ASPA au precizat că relocarea unui număr atât de mare de animale într-o singură zi a fost posibilă datorită colaborării dintre autorități și organizațiile de protecție a animalelor.

Pisicile au fost preluate de mai multe asociații, printre care Sache, One Rescue, Save Our Paws, Ramses, Anda Panda, Help Lăbuș, Red Panda, World Animal Veterinary Emissaries (Center of Hope), Miaunici și Cuțulici, Suflete Dragi și Refugiul Maidanezilor.

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