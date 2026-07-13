Viorel Pașca, în exclusivitate la Realitatea Plus: „În contul meu sunt 500 de euro. Restul sunt donații pentru bolnavi”

Publicat 13 iul. 2026, 22:45 Sursă Realitate Plus

Viorel Pașca a explicat, în exclusivitate la "Culisele Statului Paralel", ce avere deține în realitate, răspunzând astfel speculațiilor privind presupusa „avere uriașă” . Pașca a precizat că banii și bunurile despre care s-a vorbit nu îi aparțin și că tot ceea ce există în centrele pe care le administrează provine din donații destinate oamenilor bolnavi și săraci.

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