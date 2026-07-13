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Viorel Pașca, în exclusivitate la Realitatea Plus: „În contul meu sunt 500 de euro. Restul sunt donații pentru bolnavi”

Viorel Pașca a scăpat de orice măsură restrictivă

Viorel Pașca a scăpat de orice măsură restrictivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 22:45
SursăRealitate Plus

Viorel Pașca a explicat, în exclusivitate la "Culisele Statului Paralel", ce avere deține în realitate, răspunzând astfel speculațiilor privind presupusa „avere uriașă” . Pașca a precizat că banii și bunurile despre care s-a vorbit nu îi aparțin și că tot ceea ce există în centrele pe care le administrează provine din donații destinate oamenilor bolnavi și săraci.

Pașca: „Banii aceia practic nu există. În contul meu sunt 500 de euro”

În intervenția sa, Viorel Pașca a respins ferm informațiile potrivit cărora ar deține sume de ordinul milioanelor sau chiar zecilor de milioane de euro.

„Banii aceia practic nu există. Eu nu-i am, eu n-am în conturi banii ăia. În contul meu personal, persoană fizică, am 500 de euro. Aceia sunt banii pe care îi am în contul meu. Deși se vehiculau alte sume de ordinul sutelor de mii de euro. Se poate verifica oricând: în contul meu sunt 500 de euro”, a afirmat Pașca.

Acesta a precizat că există sume de bani în contul asociației, bani primiți din donații și care urmau să fie folosiți în diverse construcții.

„Aceea-i toată averea mea, dacă nu luăm în calcul casele. Casele acelea sunt cumpărate din donații de diferite persoane și sunt case pentru bolnavi. Bolnavii au locuit 20 de ani în ele și probabil tot oameni săraci vor locui în continuare.”

„Casele nu sunt averea mea. Sunt pentru bolnavi și oameni săraci”

Viorel Pașca a explicat și situația caselor din centrele pe care le administrează, afirmând că acestea nu îi aparțin, așa cum s-a sugerat și nici nu au fost cumpărate pentru uz personal.

„Casele acelea sunt cumpărate din donații de diferite persoane și sunt case pentru bolnavi. Bolnavii au locuit 20 de ani în ele și probabil tot oameni săraci vor locui în continuare. Niciodată nu îmi voi însuși acele case ca fiind ale mele, pentru că nimeni nu a cumpărat acele case pentru mine.”

El a precizat că, în cel mai rău caz, ar dona o astfel de locuință tot unui om sărac, pentru că „nimeni nu s-ar muta acolo” și „nimeni nu le-ar cumpăra”, fiind vorba de amenajări speciale, pentru persoane bolnave.

„Toate adunate la un loc nu fac un milion de euro. Pentru că n-au valoare aici. Dumbrava e un sat sărac, casele n-au valoare aici”, a explicat Viorel Pașca, în exclusivitate la Realitatea Plus.

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