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Momentul în care un polițist oprește pe DEx12 și sare în ajutorul victimelor unui accident rutier. Agentul era în timpul liber VIDEO

Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş

Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 10:14

Un polițist aflat în afara orelor de serviciu a fost primul care a intervenit la accidentul produs luni dimineață pe Drumul Expres DEx12, în apropiere de localitatea Albota. Agentul a oprit imediat, a acordat primul ajutor victimelor și a asigurat zona până la sosirea echipajelor de intervenție.

Un gest de profesionalism și implicare a fost surprins luni dimineață pe DEx12, unde un polițist aflat în timpul liber a devenit primul salvator al victimelor unui accident rutier.

Este vorba despre Antonio, un agent de poliție care tocmai își încheiase tura și se îndrepta spre casă. Ajuns la kilometrul 102 al Drumului Expres Craiova-Pitești, în apropiere de Albota, acesta a observat accidentul și a oprit fără ezitare pentru a interveni.

A acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor

Potrivit Sindicatului Europol, Antonio a luat primele măsuri pentru limitarea riscurilor, a acordat primul ajutor victimelor și a asigurat zona până la sosirea echipajelor medicale și a colegilor săi.

„Acesta este momentul când colegul nostru Antonio oprește pe DEx12 pentru a acorda primul ajutor celor două persoane implicate în accidentul rutier. Acordarea promptă și corectă a primului ajutor poate face diferența dintre viață și moarte. Intervenția imediată contribuie la menținerea funcțiilor vitale, limitează agravarea leziunilor, reduce riscul apariției complicațiilor și crește semnificativ șansele de supraviețuire ale victimelor până la sosirea echipajelor medicale”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol.

Cum s-a produs accidentul

Din primele cercetări ale polițiștilor rutieri a reieșit că un șofer de 33 de ani, din Ploiești, care circula dinspre Autostrada A1 către Craiova, a intrat cu autoturismul într-o autoutilitară oprită pe marginea drumului din cauza unor defecțiuni tehnice.

În momentul impactului, doi bărbați, în vârstă de 33 și 55 de ani, din județul Ilfov, se aflau în afara autoutilitarei și au fost răniți. Ambele victime au fost transportate la spital în stare conștientă.

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