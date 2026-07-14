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Social· 2 min citire
Incendiu provocat intenționat lângă Gara de Sud din Timișoara. Circulația trenurilor, pusă în pericol
Incendiu Timișoara/ Colaj Opinia Timișoarei
Un incendiu izbucnit luni seară în apropierea Gării de Sud din Timișoara a mobilizat pompierii și polițiștii, după ce mai multe persoane au incendiat intenționat o stivă de traverse din lemn aparținând CFR. Fumul dens a pus în pericol circulația feroviară, iar 40 de traverse au fost distruse complet.
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