Polițist, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de influență și luare de mită! A primit bani, lemne și un treining

Politistul, vinovat de 12 fapte, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la sapte ani si opt luni de inchisoare.



"La data de 12 decembrie 2016 martorul denuntator I. C. a sesizat ca in vara anului 2014 a avut o altercatie minora cu doua persoane care in timp ce se jucau cu o minge au lovit autoturismul unui vecin. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie, iar I.C. a apreciat ca lucrurile au fost lamurite, considerand ca a fost mai mult o discutie intre locatarii aceluiasi cartier. Dupa o luna, I.C. a fost contactat de Negoita Gabriel - agent de politie la Politia Municipiului Tg-Jiu, care i-a adus la cunostinta ca este cercetat intr-un dosar penal cu referire la incidentul mai sus mentionat. Agentul de politie i-a solicitat o intalnire, spunandu-i sa vina in targul de masini. I.C. a acceptat si s-a intalnit in locul respectiv cu agentul Negoita Gabriel care era imbracat in uniforma.



In cadrul intalnirii, agentul Negoita Gabriel l-a asigurat ca nu sunt probleme in cadrul dosarului intrucat o cunoaste pe C.C. - mama uneia din cele doua persoane cu care avusese altercatia cu o luna in urma si va vorbi personal cu ea. La circa trei saptamani, agentul de politie l-a contactat din nou telefonic pe I.C. solicitandu-i o noua intalnire, imprejurare in care i-a cerut suma de 200 lei pentru a vorbi cu C.C. si a rezolva astfel favorabil dosarul pe care-l avea in cercetari. I.C. i-a inmanat numitului Negoita Gabriel suma de 200 lei. Dupa aproximativ o luna, agentul de politie Negoita Gabriel l-a contactat telefonic pe I.C. si s-au intalnit.



Cu ocazia intalnirii Negoita Gabriel l-a asigurat pe I.C. ca a discutat cu C.C., ca dosarul s-a finalizat, asigurandu-l ca nu mai sunt probleme si i-a mai cerut suma de 200 lei pentru motorina intrucat ii trebuie sa mearga la fiica sa. De asemenea, Negoita Gabriel l-a mai contactat ulterior pe I.C. si i-a mai solicitat 200 lei pentru motorina, suma pe care a primit-o de la denuntator. Suma de bani i-a fost inmanata agentului de politie pe strada Comuna din Paris unde a venit cu autoturismul de serviciu si fiind insotit de un coleg", se precizează în rechizitoriu, scrie Ziare.com.