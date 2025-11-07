Incidentul care a dus la această condamnare a avut loc în august 2022, într-o benzinărie din Argeș, unde Dani Mocanu și fratele său s-au luat la bătaie cu alți bărbați, folosind forță fizică și o bară metalică, ceea ce a provocat victimei o fractură la cap și traume permanente. După acest incident, cei doi și-au părăsit domiciliul, mutându-se temporar în Italia.

Polițiștii au mers joi, 6 noiembrie 2025, la domiciliul celor doi pentru a-i duce la penitenciar, însă nu i-au găsit, astfel fiind emise mandate de executare a pedepsei. De atunci, se desfășoară căutări intense pentru depistarea și arestarea lor, datele lor fiind publice pe site-ul Poliției Române, la rubrica „persoane urmărite”.

Poliția comunică că, până la momentul sentinței definitive, cei doi au respectat măsurile preventive impuse de instanță, iar dispariția lor este surprinzătoare. Se continuă investigațiile și verificările în mai multe locații, inclusiv la prieteni și rude.

„Polițiștii argeșeni desfășoară activități specifice pentru depistarea a doi bărbați de 33 şi 35 de ani, din Ștefănești, condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoanele în cauză pe durata urmăririi penale și a judecății cauzei s-au aflat sub măsuri preventive succesive (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar) măsuri dispuse și menținute de către instanțele de judecată competente. Până la momentul emiterii sentinței definitive emise de Curtea de Apel, prin care a încetat de drept măsura controlului judiciar pentru cei doi bărbați, aceștia și-au respectat obligațiile impuse de instanța de judecată, astfel, nu au rezultat indicii că aceștia s-ar putea sustragere de la urmărirea penală sau de la punerea în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, punerea în aplicare a procedurilor specifice de depistare a persoanelor urmărite nu este posibilă anterior momentului emiterii unui mandat de executare a pedepsei închisorii”, se precizează în comunicatul Poliţiei Române.

Dani Mocanu și fratele său trebuie să se predea autorităților în șapte zile, conform legii. Dacă nu o vor face, frații Mocanu riscă să fie acuzaţi de infracțiunea de evadare, care se pedepsește cu închisoare între șase luni și trei ani, adăugându-se la pedeapsa deja stabilită.

„Precizăm totodată faptul că, potrivit modificărilor legislative, din luna martie a acestui an, orice persoană care nu se predă organelor de poliție în termen de 7 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare la pedeapsa închisorii săvârșește infracțiunea de evadare, pedeapsa fiind de la 6 luni la 3 ani închisoare, pedeapsa care se adaugă la pedeapsa inițială.

Totodată, cei doi bărbați au fost dați în urmărire la nivel național și internațional, în baza mandatelor de punere în executare a pedepsei închisorii. La acest moment sunt în desfășurare activități complexe, conform reglementărilor legale, în vederea depistării persoanelor în cauză și punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii”, se arată în comunicatului citat.

În plină fugă de autorități, după ce au sfidat Poliția Română, fratele lui Dani Mocanu a postat pe o rețea socială un videoclip în care îi anunță pe fanii manelistului că nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații. Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”.