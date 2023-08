”S-au finalizat 28 de expertize, am zis să le facem pe toate, ca să ştim cum stăm, şi avem probleme şi trebuie să acţionăm de urgenţă – asta înseamnă cam un an, un an şi jumătate – la pasajul de la Obor, la pasajul Lujerul şi la podul Băneasa, podul care este pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti, cel care traversează lacul. Acolo trebuie să intervenim repede. Nu este un pericol să cadă, dar trebuie să intervenim, ne spun toate normativele”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la o televiziune de știri.



Conform edilului, toamna aceasta încep lucrările de consolidate a podului Grant, în legătură cu care a fost făcută încă din anul 2017 o expertiză care a arătat că este nevoie de lucrări la această construcţie.



Nicuşor Dan a afirmat că administraţia locală va decide, în această toamnă, dacă podul va fi complet închis, pentru ca lucrările să fie finalizate în şapte-opt luni, dau dacă traficul rutier va fi doar parţial restricţionat, caz în care durata lucrărilor va fi mai mare. În prezent se lucrează la bretelele care urcă pe podul Grant, a precizat edilul.