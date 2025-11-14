Sesizarea telefonică primită la dispeceratul Poliției Locale anunța că un bărbat transportă cu o roabă saci plini cu moloz, pe care îi descarcă în apropierea pârâului. Zona fusese igienizată recent de municipalitate, într-o campanie amplă de curățare.

Muncitor surprins în timp ce abandona deșeurile

Ajunși pe strada Pielari, polițiștii au identificat imobilul unde se desfășurau lucrările de renovare. De acolo, muncitorul fotografiat transportase mai multe încărcături de resturi de construcții direct către cursul de apă. În urma verificărilor, responsabilitatea a fost atribuită proprietarei locuinței, o femeie de 62 de ani.

Potrivit Poliției Locale Ploiești, aceasta a fost sancționată cu 10.000 de lei, conform OUG 195/2005, pentru abandonarea deșeurilor în mediul natural.

Amendă suplimentară pentru lipsa contractului de salubritate

Pe lângă sancțiunea principală, autoritățile au constatat că femeia nu avea încheiat un contract cu operatorul care gestionează deșeurile din municipiu. Pentru această abatere, i-a fost aplicată o amendă suplimentară de 2.000 de lei, în baza HCL 676/2024.

Polițiștii i-au cerut proprietarei să strângă urgent resturile aruncate și să readucă terenul din apropierea pârâului la starea inițială. O echipă a Poliției Locale va reveni pentru a verifica dacă măsurile dispuse au fost respectate.

Situația nu este una izolată. De ani întregi, pârâul Dâmbu reprezintă un punct sensibil din punct de vedere al mediului. Numeroși locuitori aleg să renunțe la serviciile de salubritate pentru deșeuri voluminoase și preferă să arunce resturile ilegal, fie personal, fie prin intermediul unor persoane plătite ad-hoc. Practica continuă să afecteze ecosistemul și să genereze costuri ridicate pentru administrația locală.