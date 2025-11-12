Manifestanții au suflat în vuvuzele și au afișat mesaje precum: „Muncim în apă, dar nu trăim cu aer!”, „Incompetența voastră, plătită din veniturile noastre!”, „Tăiați banii de la partide, nu de la cei care muncesc!”, „Noi lucrăm cu cianuri, voi cu tăieri”, „Venituri echitabile pentru muncă echitabilă”, „Pe noi ne puteți ignora, inundațiile și poluarea nu!”, „Taxați corupția, nu munca!”, „Nu ne mai furați veniturile!”.

Președintele Sindicatului Mureșul, Cornel Brișcaru, a declarat că angajații Apele Române muncesc pe salarii mici, de 3.000-4.000 lei brut, într-un domeniu subdimensionat, responsabil de apărarea împotriva inundațiilor.

„Acum 10 ani erau angajați 15.000-18.000 de oameni, acum mai sunt doar 7.000. Este imposibil să facem față astfel”, a spus Brișcaru, adăugând că orice probleme legate de inundații sau poluare trebuie puse în responsabilitatea conducerii Ministerului Mediului.

„Din punctul nostru de vedere, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este reformă, este o prostie pusă la cale de niște oameni care nu se pricep. Este înlocuirea unor cadre politice cu alte cadre politice. Oamenii aceștia lucrează în Apele Române pe venituri mizerabile, de 3.000 - 4.000 lei. Vorbim de venituri brute. Toată România se așteaptă, inclusiv ministerul, ca acești oameni să asigure apărarea împotriva inundațiilor în România, domeniul fiind subdimensionat. Este absolut imposibil.

Acum 10 ani de zile se lucra cu 15.000 - 18.000 de oameni în Apele Române, care își făceau treaba la fața locului, acum se lucrează cu 7.000 de oameni. Asta nu este reformă, asta este o prostie. Noi am transmis doamnei ministru, prin memoriul depus astăzi, că din momentul acesta în care toate lucrurile i-au fost aduse la cunoștință, de-a lungul timpului, problema nu mai este la noi sau așa cum spune dumneaei, 'la alții'.

Orice se întâmplă în România în materie de inundații, de poluări, e vina domniei sale, nu a noastră. Noi am participat astăzi la manifestarea organizată de Blocul National Sindical. Sunt convins că, în perioada imediat următoare, vom mai organiza și alte forme de protest, așa cum am mai făcut”, a declarat Cornel Brișcaru, președintele Sindicatului Mureșul din Apele Române, conform Agerpres.

Protestul a fost organizat la inițiativa Blocului Național Sindical (BNS), care a cerut Guvernului măsuri urgente pentru stoparea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea condițiilor salariale ale lucrătorilor.

Mitingul a început în Piața Victoriei și a continuat cu un marș spre Piața Constituției, cu opriri simbolice în fața mai multor ministere responsabile pentru politicile economice și sociale din România.

Reprezentanții BNS au transmis că protestul a avut un impact semnificativ, iar guvernanții sunt „înspăimântați” de amploarea manifestației. Ei au anunțat că sunt deschiși la discuții și sunt pregătiți să continue acțiunile de protest dacă nu vor fi luate măsuri concrete.