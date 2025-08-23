SPERANȚA DE VIAȚĂ DUPĂ PENSIONARE, ROMÂNII STAU CEL MAI PROST
GRECIA - 8.3 ANI
ESTONIA - 8.1 ANI
PORTUGALIA - 7.8 ANI
UNGARIA - 7.8 ANI
CEHIA - 7.8 ANI
LITUANIA - 7.6 ANI
CROAȚIA - 5.9 ANI
SLOVACIA - 5.2 ANI
LETONIA - 5.0 ANI
ROMÂNIA - 3.8 ANI
SURSĂ: Realitatea.net
FEMEILE DIN ROMÂNIA TRĂIESC MAI MULT, DAR ÎNTR-O STARE DE SĂNĂTATE PRECARĂ
Speranța de viață la naștere a românilor a fost mai mică cu 7,8 ani decât a româncelor, iar speranța de viață sănătoasă la naștere, a bărbaților a fost mai mică cu 0,9 ani față de cea a femeilor. În comparație cu bărbații, femeile trăiesc mai mult, dar într-o stare de sănătate mai precară (având un număr mai mare de ani activitatea limitată în mod moderat sau sever).
SURSĂ: Realitatea.net
Planul perfid al puterii: Să muncim până la moarte pe pensii de mizerie
Puțini români ajung să se bucure de pensie. Potrivit ultimelor date Eurostat, românii au o speranță de viață sănătoasă de doar 3,8 ani după ce ies la pensie. Cu toate acestea, guvernul Bolojan vrea să interzică accesul la banii din Pilonul 2.
SPERANȚA DE VIAȚĂ DUPĂ PENSIONARE, ROMÂNII STAU CEL MAI PROST