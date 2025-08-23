SPERANȚA DE VIAȚĂ DUPĂ PENSIONARE, ROMÂNII STAU CEL MAI PROST



GRECIA - 8.3 ANI

ESTONIA - 8.1 ANI

PORTUGALIA - 7.8 ANI

UNGARIA - 7.8 ANI

CEHIA - 7.8 ANI

LITUANIA - 7.6 ANI

CROAȚIA - 5.9 ANI

SLOVACIA - 5.2 ANI

LETONIA - 5.0 ANI

ROMÂNIA - 3.8 ANI



SURSĂ: Realitatea.net





FEMEILE DIN ROMÂNIA TRĂIESC MAI MULT, DAR ÎNTR-O STARE DE SĂNĂTATE PRECARĂ



Speranța de viață la naștere a românilor a fost mai mică cu 7,8 ani decât a româncelor, iar speranța de viață sănătoasă la naștere, a bărbaților a fost mai mică cu 0,9 ani față de cea a femeilor. În comparație cu bărbații, femeile trăiesc mai mult, dar într-o stare de sănătate mai precară (având un număr mai mare de ani activitatea limitată în mod moderat sau sever).



SURSĂ: Realitatea.net