Planul ambițios al Indiei în ceea ce privește pandemia: 300 de milioane de imunizări COVID până în luna august

India este al doilea cel mai lovit stat de coronavirus, mai mult de 10 milioane de oameni din această țară fiind afectați până acum de SARS-COV-2, iar aproape 150.000 au pierdut deja lupta cu teribilul virus. Doar Statele Unite stau mai rău la acest capitol, cu peste 21 de milioane de contaminări COVID-19.

Conform CNN, Institutul Seric din India, cel mai mare producător de vaccinuri din lume, va produce local soluțșia anti-COVID propusă de AstraZeneca și Oxford. E un mare risc asumat, mai ales că au început să producă serul cu mai multe luni înainte de aprobare.

Covidshield, soluția locală propusă de indieni țărilor în curs de dezvoltare

Pe de altă parte, Covidshield, brandul local de vaccin, nu va fi disponibil pentru export înainte de lunile martie sau aprilie, asta deoarece guvernul indian a restricționat eocamdată exporturile în cazul lor. Covidshield ar putea fi om soluție beenfică pentru țările în curs de dezvoltare, care nu și-ar permite serul mai scump produs în Occident. De asemenea, vaccinurile precum cele de la Pfizer sau Moderna necesită și condiții de depozitate și transport extrem de speciale și temperature extrem de joase.

Un oficial indian a afirmat că Covidshield va fi vândut inițial de guvernul indian cu 2,74 dolari per doză (aproximativ costul de producție). La export prețul va ajunge la 3-5 dolari per doză, iar piețele private vor plăti sume de până la 13,70 dolari per doză, mai scrie CNN.