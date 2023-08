Planta minune care poate distruge cancerul: Este amintită în Cărțile Sfinte - În ce boli se folosește

Dr. Adina Alberts spune că această plantă poate „vindeca orice” și este menționată și în Cărțile Sfinte.

Pe lângă vaccinul împotriva cancerului de col uterin, una dintre cele mai sigure măsuri este prevenția. Examenul Papanicolau efectual regulat ar trebui să fie un indicator al stării de sănătate de luat în seamă, atrage atenția medicul.

Există, însă, pe lângă o foarte bună igienă sexuală, o plantă minune, care „ține în frâu” infecția cu human papilloma virus.

Dr. Adina Alberts explică pe larg despre ce este vorba, într-o postare pe pagina de Facebook.

„Una dintre primele cauze de deces prin cancer în rândul femeilor este cancerul de col uterin. Știm bine că apariția acestuia este favorizată de infecția cu human papilloma virus. Știm, de asemenea, că există vaccin împotriva acestei patologii iar medicii ne îndeamnă să ne vaccinăm copilele începând cu vârsta de 9 ani.

Dar haideți să căutăm în literatura medicală de specialitate și alte remedii și să vedem dacă există și alte căi prin care putem să prevenim apariția cancerului de col uterin. Sau să tratăm o astfel de infecție.

În primul rând trebuie să subliniez că o viață sexuală responsabilă și utilizarea prezervativului reprezintă cele mai bune metode de a preveni îmbolnăvirile. Și această învățatură trebuie să facă parte, obligatoriu, din curicula de igienă sexuală, materie pe care toți copiii noștri ar trebui să o studieze în școli.

Iată însă că există o plantă care poate “ține în frâu” această infecție. Despre Nigella Sativa v-am mai vorbit. Se mai numește CHIMEN NEGRU sau negrilică și v-am mai povestit că este menționată atât în Biblie cât și în Coran, dar și în Tora, fiind numită “planta care vindecă orice”. Studiile publicate în cea mai prestigioasă bibliotecă medicală din lume, cea americană, întăresc și subliniază efectul extraordinar de bun al uleiului (obținut prin presarea la rece) acestor semințe asupra împiedicării proliferării celulelor maligne la nivelul colului uterin.

În comerț puteți găsi capsule care conțin ulei de negrilică sau puteți găsi flacoane cu ulei de chimen negru presat la rece pe care-l puteți utiliza în mai multe moduri. Ideal ar fi să citiți prospectul și să folosiți produsul așa cum scrie în prospect. O singură atenționare ar fi aceea că persoanele care au tratamente anticoagulante în desfășurare, pentru diverse patologii, trebuie să consulte medicul înainte de administrarea uleiului de chimen negru.

Doamnelor, mergeți măcar o dată la doi ani și faceți examenul Papanicolau. Dacă rezultatul este modificat în vreun fel, urmați indicațiile medicilor ginecologi. La acestea puteți adăuga fără probleme și uleiul de chimen negru. Repetați examenul Papanicolau după 2 luni de administrare de ulei de chimen negru. Este posibil să fiți uimite de rezultate!”, a scris dr. Adina Alberts într-un mesaj, potrivit doctorulzilei.ro.

EFECTELE BENEFICE ALE CHIMENULUI NEGRU

Chimenul negru a fost folosit de secole în scopuri medicinale. Oamenii l-au considerat un leac minune pentru toate bolile.

Proprietățile vindecătoare ale chimenului negru rezultă din vitaminele și elementele conținute de acesta. Există multe substanțe active valoroase în semințele negre. Conține, printre altele acizi grași nesaturați, uleiuri esențiale (de exemplu, ulei volatil), flavonoide, beta-caroten, vitamina E.

Aceste substanțe sunt antioxidanți și au proprietăți anti-cancer. Acțiunea lor inhibă, de asemenea, procesele oxidative, ceea ce reduce riscul bolilor cardiovasculare. În plus, semințele negre conțin vitamine B, calciu, magneziu, potasiu, zinc, seleniu și fier.

În prezent, chimenul negru este utilizat în principal de medicina naturistă.

Proprietăți anti-ulcer – chimenul negru reduce riscul de deteriorare a mucoasei gastrice;

Antialergic, motiv pentru care chimenul negru este utilizat pentru a trata alergiile, dermatita atopică sau astmul alergic;

Prevenirea și susținerea tratamentului anemiei, totul deoarece planta conține compuși care contribuie la creșterea nivelului de hemoglobină și eritrocite;

Efectele benefice asupra sistemului nervos includ proprietăți antidepresive, îmbunătățirea memoriei, atenției și concentrării, reducerea stresului;

Un efect pozitiv asupra tensiunii arteriale și a proprietăților de scădere, prin urmare chimenul negru este unul dintre produsele incluse în dieta persoanelor cu hipertensiune;

Acțiune preventivă în domeniul aterosclerozei și a altor boli cardiovasculare;

Reglarea glicemiei și efectul anti-diabetic;

Acțiune preventivă împotriva cancerului – substanțele conținute în semințele de chimen negru au scopul de a distruge celulele canceroase fără a dăuna celor sănătoase; chimenul negru este gândit să protejeze împotriva: cancerului la sân, cancerului de col uterin, colonului, prostatei, laringelui și adenoamelor pancreatice;

Proprietățile de vindecare ale bolilor și infecțiilor tractului respirator superior- facilitează expectorația secretată și reduce cantitatea de mucus vizibil, precum și îmbunătățește funcția bronșică.

„Despre planta care se numește NIGELLA SATIVA. Este originară din Europa de Est, adică mai precis din Bulgaria și România. Așa titrează wikipedia. Are flori albe sau albastre. Este menționată în Biblie, în Noul și Vechiul Testament, în Coran, precum și în scrierile lui Hipocrate. Despre ea se zice că are puterea de a vindeca orice. Nigella sativa se mai numește Chimen negru sau Negrilica, iar preparatele pe bază de ulei extract din semințele acesteia se găsesc în farmaciile din toată țara, sunt accesibile ca preț, pot fi administrate la adulți și la copii deopotrivă.

*

O să menționez doar câteva dintre valențele curative ale acestei substanțe. Nu vreau să vă plictisesc. Vreau ca accentul postării să cadă actual și să fie un ajutor rapid pentru fiecare dintre dvs.

Iată ce spune un studiu publicat de cea mai prestigioasă platforma online de sănătate din SUA, despre NIGELLA SATIVA:

- Administrarea de capsule gelatinoase cu ulei de semințe de N. sativa (450 mg), de trei ori pe zi timp de 3 luni, la pacienții cu hepatită C care nu erau eligibili pentru terapia cu interferon-α, a dus la scăderea semnificativă a încărcăturii virale, la creșterea “capacității antioxidante totale” și la îmbunătățirea biomarkerilor de laborator, cum ar fi proteina totală, numărului de hematii din sânge și a trombocitemia; de asemenea a dus la scăderea glicemiei în repaus alimentar dar și a glicemiei postprandiale atât la pacienții diabetici cu hepatită C cât și la cei non-diabetici, iar edemele membrelor inferioare s-au redus;

- Rezultatele unui studiu care a recrutat 51 de pacienți HIV-pozitivi și cărora li s-a administrat un preparat pe bază de plante care conținea N. sativa și miere, timp de 16 luni, a concluzionat că TOȚI pacienții au “pierdut” toate semnele și simptomele infecției cu HIV în 4 săptămâni de la începerea terapiei, la 41 dintre aceștia virusul dispărând complet. În plus, față de scăderea/ dispariția încărcăturii virale, numărul limfocitelor CD4 al tuturor participanților a crescut. Un alt studiu a inclus șase pacienți HIV-pozitiv care au luat același preparat pe bază de N. sativa plus miere, timp de 4 luni și semnele și simptomele lor de infecție cu HIV au dispărut după 20 de zile de tratament. Mai mult, la sfârșitul cellr 4 luni de tratament, încărcătura virală (HIV-ARN) a pacienților a scăzut constant până la un nivel nedetectabil, împreună cu creșterea greutății corporale și a numărului de celule CD4,

- Diverse studii randomizate, studii pilot, raportări de cazuri și studii in vitro și in vivo au confirmat că N. sativa are efecte antivirale, antioxidante, antiinflamatorii, imunomodulatoare, bronhodilatatoare, antihistaminice, antitusive, toate acestea în contextul tabloului simptomatic C19. În plus, N. sativa a prezentat și efecte benefice antihipertensive, anti-obezitate, anti-diabetice, anti-hiperlipidemice, anti-ulcerative și antineoplazice care ar ajuta pacienții C19 cu comorbidități. Mai mult decât atât, constituenții activi ai N. sativa, cum ar fi nigellidina și α-hederina, au fost identificați ca potențiali inhibitori ai noului coronavirus;

- Prin urmare, deși studii ulterioare sunt indicate și necesare pentru a evidenția calitățile curative ale acestei plante, uleiul de Chimen negru (sau Nigella Sativa sau Negrilica) ar putea fi utilizat ca terapie adjuvantă împreună cu medicamentele convenționale pentru a trata mai eficient pacienții C-19, așa concluzionează renumita publicația americană online girată de: •NCBI( National Center for Biotechnology Information ); •NLM( National Library of Medicine); •NIH( National Institute of Health).

Capsulele gelatinoase care conțin ulei de Chimen negru (Nigella Sativa) pot fi utilizate și preventiv, la adulți și copiii de peste 3 ani!”, a scris dr. Adina Alberts pe blogul său.