Tânărul pilot rus care a cîștigat cursa din Portugalia și-ar fi cerut scuze și declarat că a fost înțeles greșit, negând că gestul său ar fi salutul nazist, scrie BBC.

„Știu că este vina mea, știu că sunt prost și sunt gata să fiu pedepsit. Dar vă rog să înțelegeți că nu am susținut nazismul sau fascismul cu acest gest”, a declarat Artem Severiukhin.

El a făcut salutul nazist după ce și-a bătut pieptul de două ori cu pumnul, în timpul imnului Italiei, sub steagul căreia a concurat.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR