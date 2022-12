„Seceta punând stăpânire pe întreaga ţară a dat de furcă fermierilor, i-a pus la grea încercare. Dar nici noi, Guvernul României, nu am stat pasivi la acest moment extrem de delicat pentru activitatea lor. Motiv pentru care am intervenit la timp cu instrumentele de sprijin, acordându-le tuturor subvenţiile, acordându-le sumele pe care le-am stabilit prin programele pe care le-am instituit la nivelul Ministerului Agriculturii şi care au fost aprobate în Guvernul României. Toate la un loc au fost un sprijin real pentru fermieri. Ei au reuşit să realizeze cantitatea de grâu necesară consumului uman şi disponibilităţi pentru export. La fel s-a întâmplat şi la floarea soarelui. Am pierduri însă mari cantităţi de porumb”, a transmis Petre Daea, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

El a mai spus că fermierii, dar şi guvernanţii şi-au făcut datoria.

„Fermierii şi alături de ei noi, toţi ceilalţi şi-au făcut datoria. Pentru fiecare dintre ei salutul de respect. Pentru toţi laolaltă încredere şi sănătate! În acelaşi timp şi succes în activitatea pe care ei o desfăşoară, fiecare dintre cei care lucrează în zootehnie sau pe câmpurile României. Pentru toţi şi pentru fiecare un răspuns: facem ce trebuie pentru cei care sunt acum angajaţi în munca deosebit de grea în agricultura României! Vă salut, dragi fermieri! Vă salut, dragi români! Să avem parte de un an agricol bun, pe măsura eforturilor pe care le-aţi făcut de-a lungul vremii şi pe măsura dorinţelor dumneavoastră, ştiindu-vă cât de mult sunteţi legaţi de glia ţării. Să avem grijă de ea şi să întoarcem solul în speranţa că de acolo scoatem roadele necesare hrănirii populaţiei. Să avem parte de tot ce este mai bine, ani mulţi fericiţi, succes şi sănătate pentru toţi şi împliniri pentru fiecare!”, a completat ministrul Agriculturii.