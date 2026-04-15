La conferința de presă care a urmat, Péter Magyar a anunțat că Tamás Sulyok va convoca sesiunea inaugurală a noului Parlament între 4 și 6 mai. După această etapă, președintele urmează să îi ceară lui Magyar formarea unui nou guvern, într-o ședință în care acesta ar putea fi ales prim-ministru.

Magyar amenință cu demisia pe șeful statului maghiar și Procurorul General

Magyar a declarat că i-a explicat președintelui motivele pentru care îl consideră nepotrivit pentru funcția sa. El a subliniat că, dacă Sulyok și „alte marionete”, inclusiv Procurorul General, nu vor demisiona după formarea noului guvern, vor fi înlocuiți printr-un amendament constituțional susținut de o majoritate de două treimi.

Potrivit lui Magyar, răspunsul lui Sulyok a fost „misterios”, afirmând că își dorește să protejeze reputația statului de drept și că va lua în considerare argumentele societății privind o eventuală plecare din funcție.

Vineri, conducerea partidului lui Magyar va discuta la Palatul Sándor și cu Parlamentul despre detaliile ședinței inaugurale și constituirea comisiilor parlamentare. „Cel mai important lucru este să convocăm ședința inaugurală cât mai rapid, în contextul crizei energetice prin care trece țara”, a mai spus liderul maghiar.

Posibilitatea alegerilor prezidențiale directe

Într-un interviu acordat anterior alegerilor, Péter Magyar a sugerat că Ungaria ar putea introduce alegeri prezidențiale directe, prin modificarea Legii fundamentale și consolidarea moderată a puterilor prezidențiale. „Ca viitor prim-ministru, aș dori să limitez și mai mult atribuțiile premierului prin mecanisme de control și echilibru”, a declarat Magyar, anunțând o consultare socială și profesională privind modalitatea de alegere a următorului președinte.

Reformele promise

Liderul maghiar a mai promis o serie de măsuri anticorupție, inclusiv aderarea la Parchetul European, înființarea unui nou birou anticorupție și întărirea competențelor Autorității de Integritate. Magyar a anunțat, de asemenea, restaurarea independenței sistemului judiciar și a libertății presei, precum și reforme la nivelul universităților și institutelor de cercetare.

Consultările informale cu Bruxelles vor continua înainte de formarea guvernului, sperând ca discuțiile despre fondurile europene să se finalizeze până la jumătatea lunii mai. Termenul limită este august, când se va decide soarta câtorva mii de miliarde de forinți, fonduri care ar putea fi pierdute dacă proiectele nu sunt lansate.

Magyar a spus că a convenit cu Ursula von der Leyen „că nu există altă modalitate decât ca Ungaria să primească banii destinați ei”.

Relațiile externe și poziția față de președinte

Péter Magyar a afirmat că se bucură de sprijinul exprimat de Donald Trump și că a purtat deja discuții cu lideri internaționali, printre care Recep Tayyip Erdogan și Benjamin Netanyahu. În același timp, el a reiterat cererea ca președintele Tamás Sulyok să demisioneze, acuzându-l de lipsă de demnitate și de incapacitate de a reprezenta unitatea națiunii maghiare.

Biroul președintelui nu a reacționat direct la aceste declarații, dar a transmis un document în care menționează că statutul și condițiile de ocupare a funcției sunt clar reglementate de Legea fundamentală a Ungariei.