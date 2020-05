Peste 2.000 de semnături pentru ca pacienții COVID-19 asimptomatici să fie tratați acasă

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Covasna, dr. Roşu Matyas, a susţinut cu mai multe ocazii că cea mai bună soluţie ar fi ca persoanele asimptomatice să fie carantinate la domiciliu dacă există condiţii astfel încât să stea izolate de alte persoane, şi nu internate în saloane de spital.

„Am fost întrebaţi dacă am luat măsuri, în sensul că mereu am spus că ar fi bine ca pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare să fie trataţi la domiciliu şi nu în centre medicale. A fost o iniţiativă pe plan naţional pe care am semnat-o şi noi. Această iniţiativă a ajuns şi la Comisia de Sănătate a Parlamentului şi la domnul ministru. La vremea respectivă a fost semnată de cel puţin 700 de medici, între timp acest număr a crescut la 2.000”, a spus dr. Roşu Matyas, într-o videoconferinţă de presă.