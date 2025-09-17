Grupa sanguină O – avantaj biologic confirmat de știință

Mai multe studii de amploare, inclusiv unul publicat în revista Time, au arătat că persoanele cu grupa sanguină O sunt semnificativ mai protejate de bolile cardiovasculare.

De ce? Pentru că sângele de tip O are o concentrație mai mică de factori coagulanti, reducând riscul de formare a cheagurilor de sânge – principala cauză a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare.

Pe scurt: dacă ai grupa O, corpul tău este mai bine „programat” să evite complicațiile cardiovasculare.

Genele care dictează longevitatea

Un studiu de la Universitatea Stanford, condus de profesorul Stuart Kim, a analizat ADN-ul a peste 800 de centenari. Rezultatul? Grupa sanguină O nu este doar o întâmplare, ci face parte dintr-un tablou genetic al longevității.

Cercetătorii au identificat patru gene esențiale pentru îmbătrânire: CDKN2B, APOE, SH2B3 și ABO. Gena ABO, responsabilă pentru grupa sanguină, s-a dovedit a fi un element cheie în protecția organismului.

În plus, persoanele cu grupa O prezintă:

Niveluri mai scăzute de inflamație cronică (principalul motor al îmbătrânirii accelerate);

Profil metabolic mai bun, cu risc mai mic de colesterol ridicat și diabet de tip 2;

O rezistență crescută la boli degenerative și afecțiuni asociate vârstei.

Există și dezavantaje?

Da, grupa sanguină O vine și cu unele vulnerabilități. Persoanele cu această grupă sunt mai sensibile la:

infecția cu H. pylori, asociată ulcerului gastric;

anumite infecții bacteriene.

Însă, atunci când punem în balanță protecția împotriva bolilor cardiovasculare – principala cauză de deces la nivel global – avantajul devine evident.

Dacă ai grupa sanguină O, ai primit un atu genetic. Dar modul în care îl folosești depinde de tine.

Grupa sanguină O se conturează ca un aliat tăcut al longevității. Este un avantaj biologic real, confirmat de știință, dar care are nevoie de sprijinul unui stil de viață sănătos pentru a-și arăta adevăratul potențial.

sursa: Click.ro