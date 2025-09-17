Persoanele cu această grupă sanguină trăiesc mai mult și au un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și îmbătrânire prematură

Descoperirile recente arată că unul dintre secretele unei vieți lungi ar putea fi mult mai simplu decât credem: grupa sanguină. Oamenii de știință susțin că persoanele cu grupa sanguină O sunt mai puțin predispuse la infarct, accident vascular cerebral și îmbătrânire prematură. 

Grupa sanguină O – avantaj biologic confirmat de știință

Mai multe studii de amploare, inclusiv unul publicat în revista Time, au arătat că persoanele cu grupa sanguină O sunt semnificativ mai protejate de bolile cardiovasculare.

De ce? Pentru că sângele de tip O are o concentrație mai mică de factori coagulanti, reducând riscul de formare a cheagurilor de sânge – principala cauză a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare.

Pe scurt: dacă ai grupa O, corpul tău este mai bine „programat” să evite complicațiile cardiovasculare.

Genele care dictează longevitatea

Un studiu de la Universitatea Stanford, condus de profesorul Stuart Kim, a analizat ADN-ul a peste 800 de centenari. Rezultatul? Grupa sanguină O nu este doar o întâmplare, ci face parte dintr-un tablou genetic al longevității.

Cercetătorii au identificat patru gene esențiale pentru îmbătrânire: CDKN2B, APOE, SH2B3 și ABO. Gena ABO, responsabilă pentru grupa sanguină, s-a dovedit a fi un element cheie în protecția organismului.

În plus, persoanele cu grupa O prezintă:

  • Niveluri mai scăzute de inflamație cronică (principalul motor al îmbătrânirii accelerate);
  • Profil metabolic mai bun, cu risc mai mic de colesterol ridicat și diabet de tip 2;
  • O rezistență crescută la boli degenerative și afecțiuni asociate vârstei.

Există și dezavantaje?

Da, grupa sanguină O vine și cu unele vulnerabilități. Persoanele cu această grupă sunt mai sensibile la:

  • infecția cu H. pylori, asociată ulcerului gastric;
  • anumite infecții bacteriene.

Însă, atunci când punem în balanță protecția împotriva bolilor cardiovasculare – principala cauză de deces la nivel global – avantajul devine evident.

Dacă ai grupa sanguină O, ai primit un atu genetic. Dar modul în care îl folosești depinde de tine.

Grupa sanguină O se conturează ca un aliat tăcut al longevității. Este un avantaj biologic real, confirmat de știință, dar care are nevoie de sprijinul unui stil de viață sănătos pentru a-și arăta adevăratul potențial.

sursa: Click.ro