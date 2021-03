După ce o persoană a avut Covid-19, sistemul său imunitar ar trebui să recunoască virusul dacă acesta invadează din nou. Așadar, dacă un vaccin impulsionează organismul să producă din nou anticorpi, sistemul imunitar ar trebui să ridice o apărare mai puternică și rapidă, explică cercetătorii, citați de businessinsider.com. Potrivit acestora, acest lucru este valabil în cazul tuturor serurilor care necesită două administrări (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford).

”Cei care au fost infectați și s-au vindecat, adică zeci de milioane de persoane, vor avea nevoie de o doză care va face vaccinul eficient”, a declarat dr. James Hildreth, președinte al Meharry Medical College.

Acesta a făcut parte din comisia de experți a Administrației pentru Medicamente și Alimente din SUA, care a recomandat autorizarea vaccinurilor în această țară.

În plus, 32 de cercetători de la Icahn School of Medicine de la Mount Sinai au solicitat, într-o scrisoare trimisă New England Journal of Medicine, să analizeze strategia administrării unei singure doze persoanelor care au avut deja virusul. Într-un studiu restrâns, aceștia au descoperit că persoanele respective au dezvoltat între de 10 și 45 de ori mai mulți anticorpi după prima doză a vaccinului Pfizer sau Moderna decât au făcut-o în medie persoanele neinfectate.

”Prima doză ajunge să funcționeze ca rapel. Dacă ai fost infectat, este foarte probabil ca o singură doză să fie al naibii de bună pentru ceva timp”, a precizat dr. Jeremy Faust, medic de Terapie Intensivă la spitalul Brigham and Women.

Persoanelor care suspectează că au avut boala, dar nu s-au testat, li se recomandă să facă un test pentru anticorpi. Dacă testul este pozitiv, cel mai probabil a doua doză de vaccin va fi inutilă.

Un studiu preliminar în care s-a urmărit nivelul de anticorpi dobândit după administrarea primei doze de vaccin a fost făcut în rândul angajaților din Sănătate. Dr. Mohammad Sajadi, coautor al studiului, a anunțat că majoritatea pacienților dezvoltă anticorpi la două-trei săptămâni după infectarea inițială. Angajații sanitari au prezentat însă niveluri ridicate de anticorpi la o săptămână după administrarea primei doze.

”Acest lucru arată că indivizii care au fost infectați anterior cu COVID au ceea ce numim un răspuns de memorie. Pentru majoritatea infecțiilor, a doua oară când vezi acel microorganism, ar trebui să ai un răspuns mai rapid”, a explicat medicul.

La sfârșitul lunii februarie, un alt studiu din Marea Britanie a găsit niveluri aproximativ egale ale anticorpilor în rândul persoanelor care au primit prima doză a vaccinului Pfizer fără să fi avut boala și a celor care s-au vindecat. După ce persoanelor care au fost infectați le-a fost administrată prima doză, acestea au dezvoltat niveluri ale anticorpilor de 140 de ori mai mari decât nivelul maxim de dinainte de vaccinare.

Această strategie de vaccinare este privită însă cu reticență de unii experți, din cauza incertitudinii. Amânarea sau neadministrarea celei de-a doua doze pune multă presiune pe prima să ofere protecție solidă pe termen lung, au scris cercetători de la Universitatea Princeton. Aceștia și-au exprimat îngrijorările că un regim cu o singură doză pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19 ar putea avea o ”paletă largă” de rezultate în rândul persoanelor inoculate.

Cei care susțin strategia susțin însă persoanele care au avut COVID-19 ar putea aștepta chiar luni de zile înainte să primească rapel, asta dacă ar avea nevoie de unul. Oamenii de știință sunt de asemenea optimiști că, deși este cunoscut că nivelul anticorpilor scade în timp, celulele T vor oferi protecție îndelungată pentru persoanele care s-au vindecat. Un studiu recent a descoperit că persoanele care au avut COVID-19 au prezentat un răspuns imunitar mai puternic al celulelor T după administrarea primei doze a vaccinului Pfizer decât în rândul persoanelor care nu au contractat coronavirusul, potrivit hotnews.