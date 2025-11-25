"Astăzi, 25 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice", transmite, marți dimineață, Poliția Română, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, activitățile sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic de către funcționari publici, din județul Suceava, respectiv uz de fals și complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate.

Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte țări din fostul U.R.S.S.

"Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu ar fi locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România", arată sursa citată.

Mai exact, beneficiarii ar fi obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fără acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența lor în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.

Față de 18 persoane s-a dispus efectuarea urmăririi penale, deoarece ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Institutului Național de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și serviciilor pentru acțiuni speciale Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Vrancea, Bistrița – Năsăud, precum și cel al Serviciului tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție