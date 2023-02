Oficialul american a declarat că nu a fost confirmat dacă obiectul era un balon, dar că se deplasa la o altitudine care îl făcea o potențială amenințare pentru aeronavele civile, relatează G4Media.ro.

Președintele Biden a ordonat doborârea obiectului neidentificat „din foarte multă precauție”, a spus John Kirby.

Pentagon Press Secretary John Kirby confirms that the U.S. shot down another Chinese spy balloon over Alaska. "Fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command took down the object within the last hour."

Why couldn\"t the first one be shot down over Alaska? pic.twitter.com/JbAg1KjtZ5