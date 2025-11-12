Întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost, mai mult, o tatonare, decât negocieri concrete pe pensiile judecătorilor. Coaliția de guvernare a propus un cuantum de 70% din salariul net, cu perioada de tranziție de 17 ani. În schimb, magistrații vor un cuantum 65% din BRUT, adică aproape cât netul. Iar aici a avut loc blocajul.

A fost o prima negociere, dar mai mult o tatonare. Magistrații au invocat ca argument restricțiile pe care le au, Coaliția le-a spus că și parlamentarii au restricții la fel ca ei, dar nu le-au invocat atunci când au rămas fără pensii speciale. Roxana Momeu, secretar de stat în Ministerul Justiției, care a participat la negocieri în locul ministrului Radu Marinescu, a declarat, pentru Realitatea Plus, că au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului. „Ministerul Justiției salută pe această cale deschiderea spre dialog a tuturor participanților și totodată implicarea în acest dialog a celui mai înalt nivel instituțional”, a declarat secretarul de stat de la Justiție.

Grindeanu: „Soarta pensiilor speciale nu depinde doar de Coaliție, ci și de beneficiari”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că finalizarea proiectului privind pensiile speciale nu este exclusiv responsabilitatea coaliției de guvernare, ci depinde și de "cei asupra cărora se aplică" – o referire clară la magistrați și la celelalte categorii vizate. Acesta a subliniat că presiunea timpului este critică, având în vedere termenul limită de 28 noiembrie prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grindeanu a explicat că CSM (Consiliul Superior al Magistraturii) are la dispoziție 30 de zile pentru a emite un aviz la un eventual proiect de lege, termen care ar putea duce la depășirea datei impuse de PNRR. El a criticat, implicit, întârzierile anterioare, menționând că proiectul ar fi trebuit finalizat mai devreme pentru a evita presiunea actuală asupra instituțiilor implicate.