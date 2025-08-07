Pe masa Guvernului se va afla vineri un proiect de lege cu modificări majore la legea pensiilor private. Se vor efectua mai multe modificări, dar cea mai importantă este legată de modul în care se pot retrage acești bani.

Cum poți dobândi o pensie privată

(1) Obținerea unei pensii private este condiționată de dobândirea calității de membru al unui fond de plată.

(2) Este considerată potențial membru al unui fond de plată persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. Se află în una din următoarele situații:

a) este participant la unul sau la mai multe fonduri de pensii private și îndeplinește condițiile legale pentru

deschiderea dreptului la pensia privată, conform prevederilor legislației privind pensiile private, sau

b) deține drepturi de pensie obținute în alt stat sau în cadrul altor sisteme de acumulare în vederea

obținerii unui venit din pensii decât cele prevăzute la lit. a), începând cu momentul în care acesta

îndeplinește condițiile legale pentru deschiderea dreptului la pensia privată.

2. Deține la unul sau mai multe fonduri de pensii private un activ personal a cărui valoare depășește

echivalentul a de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public

de pensii, condiția fiind aplicabilă fiecărui cont individual de pensii private deținut de către participant.

(3) În cazul în care activul unui participant la un fond de pensii private nu îndeplinește condiția prevăzută

la alin. (2) pct. 2, plata activului său personal se realizează de către administratorul de fonduri de pensii

private, ca plată unică sau plăți eșalonate pe o perioadă de maximum 12 luni.

(4) Sursele de activ destinate obținerii unei pensii private de către un potențial membru sunt următoarele:

a) un fond de pensii administrat privat;

b) unul sau mai multe fonduri de pensii facultative;

c) unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaționale;

d) drepturi de pensie obținute în alt stat sau în cadrul altor sisteme de acumulare;

e) disponibilități bănești aflate într-un cont deschis la o instituție de credit pe care participantul dorește să le utilizeze pentru obținerea unui venit din pensii, sub rezerva acceptării acestora de către furnizor.

(5) În cazul în care potențialul membru deține active personale provenind din mai multe surse, acesta poate opta între transferul activelor către fonduri de plată diferite sau către același fond de plată.

(6) Niciunui potențial membru nu i se poate refuza calitatea de membru al unui fond de plată, dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2).

Cum poți lua, în avans, o parte din bani

Membrul unui fond de plată poate primi maximum 25% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. Dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 25% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru.

Cum se face plata pensiei private

Pensia privată se plătește de către furnizor din activele fondului de plată, lunar, către membru, beneficiar, supraviețuitor sau către reprezentantul legal al acestuia, prin serviciu poștal sau bancar, conform dispozițiilor stabilite prin contractul de plată.

Cheltuielile cu plata pensiei private pe teritoriul României, se suportă de către membru/beneficiar/supraviețuitor.

Mecanismul retragerii programate

Pensia de tip retragere programată reprezintă valoarea plătită lunar membrului până la rambursarea integrală a activului personal deținut de acesta în fondul de plată.

În cazul în care decesul membrului survine înainte de rambursarea integrală a activului personal, valoarea neîncasată a acestuia se plătește moștenitorilor membrului, sub formă de plată unică. Suma plăților realizate către membru și/sau către moștenitorii acestuia, după caz, este cel puțin egală cu valoarea activului pe baza căruia s-a încheiat contractul de plată, diminuată cu comisioanele legale.

Valoarea plății lunare aferente pensiei de tip retragere programată este prevăzută în contractul de plată și este egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii, cu excepția ultimei plăți lunare, care va fi o plată reziduală.

Valoarea pensiei lunare se actualizează anual de către furnizor, în conformitate cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii în anul respectiv.

Prin excepție, în cazul în care valoarea activului personal utilizat pentru încheierea contractului de plată, în corelație cu valoarea pensiei lunare menționată la alin, determină o perioadă de plată mai mare de 10 ani, pensia lunară poate depăși limita stabilită, cu condiția ca durata totală a plăților să fie de cel puțin 10 ani.

Ce reprezintă pensia viageră

Fondul de pensii viagere oferă cel puțin următoarele tipuri de pensii:

a) pensia viageră pentru o singură persoană, reprezentând suma lunară fixă datorată și plătită până la decesul membrului;

b) pensia viageră cu componentă de supraviețuitor, reprezentând suma lunară fixă datorată și plătită membrului până la decesul acestuia, iar după decesul acestuia, datorată și plătită supraviețuitorului desemnat pe durata vieții acestuia, în cuantumul stabilit ca procent din valoarea pensiei private a membrului;

c) pensia viageră pentru o singură persoană, cu perioadă certă de plată, reprezentând suma lunară fixă, datorată și plătită membrului, până la decesul acestuia, sau, în cazul în care decesul membrului survine înainte de expirarea perioadei certe de plată, datorată și plătită beneficiarului desemnat, până la finalul perioadei certe de plată.

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit decesul membrului/beneficiarului/supraviețuitorului, după caz.

Moștenitorii membrului/beneficiarului/supraviețuitorului au dreptul de a primi doar sumele neîncasate de către acesta, reprezentând pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la data decesului.

Activul fondului de plată a pensiilor viagere nu poate fi cesionat sau gajat sub sancțiunea nulității actelor respective, nu poate fi urmărit de creditorii membrului/beneficiarului