Pensiile ajung înainte de Paște. Ajutorul din „Pachetul de solidaritate”, abia în mai: explicația ministrului Muncii

Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat că procesul de livrare a pensiilor pentru luna aceasta a început deja, iar banii vor ajunge la beneficiari înainte de Paște.

Ministrul Muncii a fost întrebat după şedinţa de Guvern dacă a început procesul de livrare a pensiilor.”Da, a şi început procesul şi vor fi şi livrate înainte de Paşte, cu siguranţă”, a spus Florin Manole.Despre ajutorul din pachetul de solidaritate, care va ajunge la pensionari în luna mai şi nu de Paşte, ministrul a arătat că proiectul iniţial era cu acest sprijin venit înainte de Paşte.”Din diferite motive administrative, nu s-a putut. Din cauza faptului că bugetul a fost întârziat şi de atacurile la Curtea Constituţională s-a decalat acest calendar. Însă, este totuşi foarte bine că acest sprijin vine chiar şi în luna mai”, a explicat Manole.