Pelerinajul de Florii din București. MAI a mobilizat polițiștii și jandarmi pentru menținerea ordinii publice

Polițiștii și jandarmii vor acționa în sistem integrat, în perioada sărbătorii Paștelui Catolic și a Floriilor Ortodoxe, pentru a asigura siguranța și ordinea publică la manifestările religioase.

”În București sunt mai multe activități care necesită suplimentarea efectivelor. Vorbim despre pelerinajul de duminică, unde vor fi mobilizate forțe pe întreg traseul, atât în zonele de deplasare, cât și în cele în care au loc manifestările religioase. Pe lângă măsurile de fluidizare a traficului, colegii de la Jandarmerie vor asigura ordinea publică”, a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, la sediul MAI.

În Capitală, pelerinajul tradițional de Florii, la care sunt așteptați peste 15.000 de participanți, se va desfășura pe un traseu actualizat, cu plecare de la Catedrala Națională și încheiere la Catedrala Patriarhală.

Echipajele MAI vor asigura măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului. Pentru buna organizare, vor fi instituite restricții temporare de circulație, iar conducătorii auto sunt rugați să folosească rute alternative.

Advertising