Evenimentul "Satele Unite ale Sătmarului" a ajuns la a patra ediție și s-a desfășurat la sfârșitul lunii septembrie. Timp de două zile, sute de oameni au parcurs peste 80 de kilometri străbătând satele din județ și au traversat o parte din Maramureș, într-un pelerinaj care i-a unit în tradiție.

Pelerinii îmbrăcați în portul popular au pornit călare sau cu căruțele străbătând satele, timp de 2 zile pentru a promova valorile strămoșești.

Astfel au fost parcurși 80 de km, poposindu-se în 13 localități pe parcursul traseului, unde pelerinii au fost întâmpinați de localnici cu ospitalitatea tipic românească si evenimente cultural-tradiționale.

Preoții satelor au binecuvântat alaiul, rugăciunile săvârșindu-se la unison de toți cei prezenți la eveniment.

Purtătorii de tradiție au pornit de la Mănăstirea Sfânta Treime Moișeni, urmând prima oprire la Moișeni, apoi Certeze, Negrești Oaș, Vama, Racșa, Viile Apei, Seini, Crucișor, Iegheriște, Poiana Codrului, Bârsăul de Jos și s-a încheiat la Bârsăul de Sus.

Organizatorul și inițiatorul acestui evenimentul este deputatul Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, cunoscut deja ca fiind unul dintre promotorii de bază ai tradițiilor și valorilor culturale românești.

Politicianul susține că își dorește ca acest eveniment să ia amploare și să se desfășoare în viitor la nivelul întregii țări.

"Am deschis a patra ediție a Satelor Unite ale Sătmarului, pornind de la Mănăstirea Moiseni – Certeze, cu rugăciune și cântec, așa cum se cuvine oricărei lucrări cu rost. În pelerinajul nostru cu cai și căruțe retrăim drumul străbunilor, purtând în suflet credința și tradiția care ne definesc.

Ziua aceasta începe și se încheie cu rugăciune, pentru că scopul e limpede: să păstrăm și să promovăm credința și tradiția noastră. Avem nevoie de unitate – între generații, sate și oameni ai județului.

Două zile, Sătmarul înflorește în culoare și armonie, adunând laolaltă toate zonele etnografice. Mulțumesc dascălilor, părinților și primarilor care duc mai departe mândria de a fi români.

Acest eveniment nu e doar o întâlnire, ci o punte între sate, clădită pe rugăciune și cântec. E normalitatea pe care ne-o dorim: să fim împreună, sub același drapel românesc.

Satele Unite ale Sătmarului sunt mai mult decât o sărbătoare, sunt o lecție de demnitate, o mărturisire de credință și un legământ de unitate pentru generațiile viitoare," a transmis deputatul pe contul său de socializare.