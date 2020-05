Peiu, despre contractele pe bandă rulantă ale „băieților deștepți” din criza COVID: S-au făcut la prețuri foarte mari, cu firmele de casă ale responsabililor din Achiziții

Seria dezvăluirilor despre oamenii care fac afaceri grele cu statul și câștigă în continuare contracte fără licitație a continuat în emisiunea „România la apel” de sâmbătă seară. Sunt prinși în încrengături cu serviciile secrete, cu politicienii din toate sferele, dar și cu procurori de top. Printre ei, Andrei Mihai Dracea, cel care a reușit performanța să câștige zeci de contracte la doar un minut după deschiderea ofertelor, arată investigația făcută de Raul Giuglea, la Realitatea PLUS.

Medicul născut la Moscova, Andrei Mihai Dracea apare ca asociat în opt societăți comerciale. Cele mai multe rulează milioane de lei fără niciun angajat. Și cele mai multe raportează pierderi la sfârșit de an financiar. Adică statul nu încasează mai nimic de pe seama lor. Una dintre firme e Blue Cross SRL.

Despre contractele cu statul câștigate pe bandă rulantă de „băieții deștepți” din Sănătate, analistul Petrișor Peiu este de părere că este o modalitate cu care țara noastră a fost obișnuită de toate guvernele.

„Este o modalitate cu care am fost obișnuiti de diverse guverne sa se lucreze in România de foarte mult timp. Nu este nicio surpriza. Este la fel de revoltator ce se intampla cu aceste tipuri de achizitii. Aparțin consiliilor judetene, dar am vazut si Institutul Fundeni, al Ministerului Sanatatii, Spitalul militar central, al Ministerului Apararii”.

Ceea ce m-a frapat a fost acea coincidenta stranie cu fiul vitreg al unui procuror declarat nevinovat care a lovit pe contrasens doua tinere. Toate aceste cazuri din ultimii ani, ultimul la inceputul anului, cand liderul din umbra al ALDE, Daniel Chitoiu, a omorat doi batrani in Arges, societatea nu reactioneaza”, a mai remarcat Peiu.

„Este o situatie pe care o vom regasi la finalul acestei crize inspaimantatoare. Aproape toate aceste contracte, vom constata ca s-au facut la preturi foarte mari, cu firmele de casa ale celor care sunt responsabili in domenii de aceste achizitii. Si nu intamplator, Raed Arafat si Streinu-Cercel au cerut in repetate randuri ca aceste achizitii sa nu fie verificate ulterior. Nici nu stiu cum pot fi verificate daca unul dintre actionari e prieten cu procurorii. Cum sa le verifice?!”, este de părere Peiu.

„Daca nu spargem acest buboi, ca vorbeam de restructurari bugetare, ele nu trebuie sa insemne neapart concedieri. Sa ne uitam la aceste cheltuieli. Toate acestea arata ca avem un stat nefunctional. Asta este important. Statul nostru nu functioneaza”, avertizează analistul.