Varianta recent identificată, denumită BA.3.2, a fost detectată în Marea Britanie şi Statele Unite, potrivit autorităţilor sanitare, scrie news.ro.

Analize suplimentare au evidenţiat prezenţa variantei în probe colectate din peste 20 de state, ceea ce sugerează o răspândire mai extinsă decât cea observată direct prin testare clinică.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a clasificat BA.3.2 drept „variantă aflată sub monitorizare”.

BA.3.2 provine din varianta Omicron şi a fost identificată pentru prima dată în Africa de Sud în anul 2024.

Începând cu septembrie 2025, numărul cazurilor a crescut, iar până în prezent a fost raportată în 23 de ţări.

Cercetătorii arată că această variantă este genetic diferită de alte linii JN.1 care au circulat anterior în Statele Unite. BA.3.2 prezintă aproximativ 70–75 de modificări genetice la nivelul proteinei spike, componenta virusului care permite pătrunderea în celulele umane.

În prezent, nu există dovezi că această variantă provoacă forme mai severe de boală comparativ cu variantele anterioare, potrivit UKHSA, însă autorităţile analizează şi impactul asupra performanţei testelor de diagnostic.

Decizia de a actualiza vaccinurile în funcţie de noile mutaţii poate fi influenţată nu doar de datele ştiinţifice, ci şi de considerente economice ale producătorilor, cum ar fi interesul pentru menţinerea cererii sau rentabilitatea produsului. În prezent, imunitatea populaţiei şi vaccinarea contribuie la menţinerea sub control a bolii, chiar dacă protecţia nu este completă pentru toate variantele.