De ce să alegi cozonacul fără frământare
Această variantă modernă de cozonac este perfectă pentru oricine vrea un desert reușit fără ore întregi de muncă. Metoda elimină frământarea clasică, dar păstrează textura pufoasă și aroma bogată.
Este alegerea ideală pentru:
Începători care nu au mai făcut cozonac
Persoane ocupate, cu timp limitat
Pasionați de gătit care vor o variantă mai rapidă
Secretul unui cozonac pufos și aerat
Cheia reușitei constă în procesul de dospire. După amestecarea ingredientelor, aluatul trebuie lăsat să crească inițial la temperatura camerei, apoi să fie ținut la rece timp de aproximativ 12 ore.
Această tehnică ajută la dezvoltarea glutenului și oferă cozonacului acea textură aerată și moale, specifică rețetelor tradiționale.
Pentru cei care se grăbesc, dospirea poate fi accelerată folosind cuptorul setat la aproximativ 40°C.
Ingrediente pentru cozonac fără frământare
Pentru un cozonac delicios ai nevoie de:
500 g făină
300 ml lapte călduț
150 g zahăr
100 ml unt topit
10 g drojdie uscată
3 gălbenușuri
3 albușuri bătute spumă
coajă rasă de lămâie
esență de rom
sare
cacao
fructe deshidratate (stafide, vișine, cireșe)
Mod de preparare pas cu pas
Dizolvă drojdia în laptele călduț și las-o câteva minute să se activeze.
Amestecă într-un bol mare zahărul, gălbenușurile, untul, coaja de lămâie și sarea.
Adaugă laptele cu drojdia și făina, apoi omogenizează fără frământare.
Lasă aluatul la crescut aproximativ o oră, până își dublează volumul.
Pune-l la frigider pentru 12 ore.
Prepară umplutura din albușuri, cacao, zahăr, esență de rom și fructe.
Întinde aluatul, adaugă umplutura, rulează și împletește.
Așază în tavă, unge cu gălbenuș și presară zahăr.
Coace 30-40 de minute la 160°C.
Un desert tradițional, adaptat stilului modern
Cozonacul fără frământare este dovada că tradiția poate fi adaptată fără compromisuri. Rezultatul este un desert pufos, aromat și perfect pentru masa de sărbătoare.
Astfel, te poți bucura de gustul autentic de Paște, economisind timp prețios pentru familie și momentele speciale alături de cei dragi.