De ce să alegi cozonacul fără frământare

Această variantă modernă de cozonac este perfectă pentru oricine vrea un desert reușit fără ore întregi de muncă. Metoda elimină frământarea clasică, dar păstrează textura pufoasă și aroma bogată.

Este alegerea ideală pentru:

Începători care nu au mai făcut cozonac

Persoane ocupate, cu timp limitat

Pasionați de gătit care vor o variantă mai rapidă

Secretul unui cozonac pufos și aerat

Cheia reușitei constă în procesul de dospire. După amestecarea ingredientelor, aluatul trebuie lăsat să crească inițial la temperatura camerei, apoi să fie ținut la rece timp de aproximativ 12 ore.

Această tehnică ajută la dezvoltarea glutenului și oferă cozonacului acea textură aerată și moale, specifică rețetelor tradiționale.

Pentru cei care se grăbesc, dospirea poate fi accelerată folosind cuptorul setat la aproximativ 40°C.

Ingrediente pentru cozonac fără frământare

Pentru un cozonac delicios ai nevoie de:

500 g făină

300 ml lapte călduț

150 g zahăr

100 ml unt topit

10 g drojdie uscată

3 gălbenușuri

3 albușuri bătute spumă

coajă rasă de lămâie

esență de rom

sare

cacao

fructe deshidratate (stafide, vișine, cireșe)

Mod de preparare pas cu pas

Dizolvă drojdia în laptele călduț și las-o câteva minute să se activeze.

Amestecă într-un bol mare zahărul, gălbenușurile, untul, coaja de lămâie și sarea.

Adaugă laptele cu drojdia și făina, apoi omogenizează fără frământare.

Lasă aluatul la crescut aproximativ o oră, până își dublează volumul.

Pune-l la frigider pentru 12 ore.

Prepară umplutura din albușuri, cacao, zahăr, esență de rom și fructe.

Întinde aluatul, adaugă umplutura, rulează și împletește.

Așază în tavă, unge cu gălbenuș și presară zahăr.

Coace 30-40 de minute la 160°C.

Un desert tradițional, adaptat stilului modern

Cozonacul fără frământare este dovada că tradiția poate fi adaptată fără compromisuri. Rezultatul este un desert pufos, aromat și perfect pentru masa de sărbătoare.

Astfel, te poți bucura de gustul autentic de Paște, economisind timp prețios pentru familie și momentele speciale alături de cei dragi.