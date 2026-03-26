Șefa Parlamentului European îi cere stabilitate lui Sorin Grindeanu. Mesajul Robertei Metsola, după întâlnirea cu șeful PSD

Șefa Parlamentului European îi cere stabilitate lui Sorin Grindeanu. FOTO: X
Șefa Parlamentului European îi cere stabilitate lui Sorin Grindeanu. FOTO: X


Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, i-a cerut joi, în cadrul unei întâlniri oficiale, lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, stabilitate. 

În cadrul discuțiilor, Metsola a evidențiat rolul esențial al cooperării interparlamentare și a subliniat importanța unității într-un context european marcat de multiple provocări. 

”În prima mea întâlnire de astăzi cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am subliniat activitatea Parlamentului European în domeniul cooperării interparlamentare și am subliniat nevoia de stabilitate și unitate pe măsură ce construim o Europă mai bună, mai aproape de oameni și care oferă răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris președintele Parlamentului European pe X. 

 