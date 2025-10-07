Pe 10 octombrie, Universul deschide o poartă rară și profundă: portalul 10:10. Nu este doar o zi în calendar, ci un moment sacru în care energiile cosmosului pulsează cu o intensitate unică, invitându-ne să pășim în aliniere cu sinele nostru superior, să ne conectăm la fluxul universal și să explorăm noi posibilități de manifestare. Acest portal nu este doar despre timp și dată; este o vibrație, un cod cosmic, o punte între trecut, prezent și viitor, care ne arată că fiecare final este și un nou început.

Această zi nu se repetă decât o dată pe an și ne oferă șansa de a simți cu adevărat vibrația universului pulsând prin noi, de a deschide uși către noi posibilități și de a păși conștient pe calea transformării și manifestării. Portalul 10:10 ne arată că atunci când ne aliniem cu energia sa, puterea de a crea, de a primi și de a evolua devine infinită.

Semnificația lui 10

Împreună, 1 și 0 formează cifra 10 – un portal energetic al completitudinii și al noilor începuturi, un punct de intersecție între voința personală și energia universală, între ceea ce putem crea și ceea ce putem primi. 10 simbolizează simultan finalizarea unui ciclu și deschiderea unui nou capitol, armonizând experiența trecutului cu potențialul infinit al viitorului.

Când această energie se dublează în portalul 10:10, vibrația devine extrem de puternică și multidirecțională. Este un moment în care mintea, inima și sufletul pot fi realiniate, iar energiile universului curg prin noi cu claritate și intenție.

Portalul ne deschide calea către noi posibilități și direcții care altădată erau invizibile, amplificând capacitatea noastră de manifestare și echilibru. Este o energie care ne invită să ne eliberăm de vechi frici, să simțim fluxul infinit al universului și să experimentăm realitatea dintr-o perspectivă mai înaltă, unde completitudinea și începutul coexistă în armonie perfectă.

sursa: Garbo