Potrivit surselor din aviația civilă, comandantul cursei le-ar fi transmis pasagerilor că aeroportul nu dispune de combustibil. Această explicație inițială a generat nemulțumire, dar ulterior s-a aflat adevărul: problema nu ținea de aprovizionarea aeroportului, ci de faptul că operatorul aerian nu și-ar fi achitat costurile pentru alimentare. Furnizorul de combustibil a refuzat livrarea către aeronavă până la clarificarea situației financiare, ceea ce a blocat complet decolarea.

Impactul asupra pasagerilor și atmosfera la bord

Din cauza acestei situații, pasagerii au fost nevoiți să rămână la bord fără a primi o estimare clară privind momentul decolării. În ciuda încercărilor personalului de la bord de a menține calmul, nemulțumirile și tensiunea au crescut treptat. Pasagerii au reclamat lipsa informațiilor și incertitudinea prelungită, evidențiind cât de vulnerabili pot fi călătorii în fața unor probleme administrative ale operatorilor aerieni.

